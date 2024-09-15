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Соперник Шахтера показал характер. Комо – Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Отыграл два мяча

Соперник Шахтера показал характер. Комо – Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке четвертого тура итальянского чемпионата следующий соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Болонья" приехал к "Комо" Сеска Фабрегаса. Подопечные звездного в прошлом испанского полузащитника вели в счете 2:0 на старте второго тайма, правда, гости отличились двумя голами за финальные 15 минут. Сыграли обе замены: джокеры забили по мячу

Следующий поединок "Болонья" проведет 18 сентября против "Шахтера" на своем стадионе в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.

"Комо" - "Болонья" 2:2

Голы: Казале 5 (авт.), Кутроне 53 – Кастро 76, Иллинг-Джуниор 90+1

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