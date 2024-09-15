Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперник Шахтера показал характер. Комо – Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча
Отыграл два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке четвертого тура итальянского чемпионата следующий соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Болонья" приехал к "Комо" Сеска Фабрегаса. Подопечные звездного в прошлом испанского полузащитника вели в счете 2:0 на старте второго тайма, правда, гости отличились двумя голами за финальные 15 минут. Сыграли обе замены: джокеры забили по мячу
Следующий поединок "Болонья" проведет 18 сентября против "Шахтера" на своем стадионе в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.
"Комо" - "Болонья" 2:2
Голы: Казале 5 (авт.), Кутроне 53 – Кастро 76, Иллинг-Джуниор 90+1
Популярное сейчас
- Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
- Укрнафта возобновляет финансирование ахтырского Нефтяника
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- "Он похож на Холанда", - Балотелли верит в Довбика в Роме
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины