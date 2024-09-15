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Кьеллини вернулся в Ювентус: будет работать в руководстве клуба
Легенда дома
Фото: ФК Ювентус
Бывший центральный защитник сборной Италии, “Ювентуса” и ряда других клубов Джорджо Кьеллини вернулся в туринский клуб.
"Бьянконери" на своем официальном сайте заявили, что он взял на себя руководящую роль, сосредоточившись на отношениях с национальными и международными футбольными учреждениями. Он стал новым главой отдела футбольных институциональных связей.
“Кьеллини никогда по-настоящему не покидал “бьянконери” – его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и вне его. С 16 сентября он исполняет обязанности руководителя отдела футбольных институциональных связей.
Джорджио будет подчиняться непосредственно генеральному директору Маурицио Сканавино, который будет представлять клуб в его новой должности менеджера. Его академическое образование дополняет его опыт как игрока, капитана и легенды Ювентуса.
Добро пожаловать домой, Джорджио!” – говорится в заявлении “Ювентуса”.
Кьеллини выступал в составе туринцев с 2005 по 2022 год. Всего на его счету 561 матч в составе "бьянконери". Также Джорджо играл в “Ливорно” и “Фиорентине”, а карьеру завершил прошлой зимой в “Лос-Анджелесе”.
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