Кьеллини вернулся в Ювентус: будет работать в руководстве клуба

Бывший центральный защитник сборной Италии, “Ювентуса” и ряда других клубов Джорджо Кьеллини вернулся в туринский клуб.

"Бьянконери" на своем официальном сайте заявили, что он взял на себя руководящую роль, сосредоточившись на отношениях с национальными и международными футбольными учреждениями. Он стал новым главой отдела футбольных институциональных связей.

“Кьеллини никогда по-настоящему не покидал “бьянконери” – его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и вне его. С 16 сентября он исполняет обязанности руководителя отдела футбольных институциональных связей. Джорджио будет подчиняться непосредственно генеральному директору Маурицио Сканавино, который будет представлять клуб в его новой должности менеджера. Его академическое образование дополняет его опыт как игрока, капитана и легенды Ювентуса. Добро пожаловать домой, Джорджио!” – говорится в заявлении “Ювентуса”.

Кьеллини выступал в составе туринцев с 2005 по 2022 год. Всего на его счету 561 матч в составе "бьянконери". Также Джорджо играл в “Ливорно” и “Фиорентине”, а карьеру завершил прошлой зимой в “Лос-Анджелесе”.