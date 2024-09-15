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Конте сравнял клубы которые он тренировал с болидом: Обычно я садился в неготовый болид

Италия

Считает Наполи таким же не готовым болидом

Конте сравнял клубы которые он тренировал с болидом: Обычно я садился в неготовый болид

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о своей тренерской карьере.

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"Это, безусловно, очень сложный вызов, в этом нет сомнений, но я чувствую, что достаточно зрел, чтобы справиться с ним, потому что для этого нужны сила, голод и энтузиазм. "Наполи" – очень требовательный клуб.

Я искренне надеюсь на успех, по ходу моей карьеры я обычно садился в неготовый болид, и мне приходилось выводить его на первое место с четвертого или пятого. Главное – сосредоточиться на слове "мы", нам нужно избавиться от "я" и эгоизма в целом. С отдельными людьми ничего не добьешься, выигрывать или проигрывать позволяет команда", — сказал Конте.

Напомним, Антонио Конте пришел в "Наполи" этим летом, на данный момент "Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сегодня они сыграют против "Кальяри" в 19:00.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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