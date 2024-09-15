Серия А. Гола Довбика не хватило для победы над Малиновским

Серия А. Четвертый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 1:1

Голы: Де Винтер 90+5 - Довбик 37

"Дженоа": Голлини, Де Винтер, Вольякко (Витинья 46), Васкес, Сабелли, Бадель (Бохинен 80), Френдруп, Торсбю (Малиновский 46), Мартин, Пинамонти, Экубан (Эхатор 80)

"Рома": Свилар, Салемакерс (Эрмосо 50), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Эль-Шаарави (Челик 62), М. Коне, Кристанте, Писилли (Лоренцо Пеллегрини 62), Дибала (Бальданци 62), Довбик (Шомуродов 81)

Предупреждения: Де Винтер 70 - Писилли 45, Лоренцо Пеллегрини 65, Шомуродов 90+1

Даниэле Де Росси постоянно заявлял, что Артем Довбик вот-вот начнет забивать, и тогда его не остановить. Он оказался прав насчет первого, возможно, окажется прав и насчет второго. Но хватит ли даже прорыва украинского форварда для прорыва команды? Его первого гола не хватило даже для первой победы в сезоне. Она была потеряна на последних секундах в гостях у неуступчивого соперника, точно в такие же минуты отыгравшегося в первом туре дома против "Интера".

"Рома" в первых двух матчах набрала лишь одно очко против скромных "Кальяри" и "Эмполи", играя ужасно разобранно, разбалансированно и безыдейно. "Дженоа" набрала четыре, сыграв 2:2 с чемпионом "Интером" и победив в гостях "Монцу", выглядела жесткой и предельно собранной. Однако в третьем туре она получила 0:2 дома от "Вероны", а "Рома" вытащила 0:0 в гостях с "Ювентусом". Значит, динамика играла в пользу римлян? Играла до последних секунд. Но в итоге ничья.

Да, подопечные Де Росси были очень близки к победе. Но в целом они сделали недостаточно. Ведь даже уступили по ударам по воротам и в створ, выиграли совсем немного по владению мячом. Против команды, которая владение мячом ненавидит. Фавориты просто не доказали, что достойны победить. Просто не доказали, что обладают силой гранда. Вот и остались с одной победой в девяти последних матчах лиги. И без таких в новом сезоне лишь в четвертый раз в истории (впервые за 14 лет).

Подопечные же Альберто Джилардино в который раз подтвердили свое упрямство и свой порядок в матчах против грандов. Поражение дома от "Вероны" в третьем туре было очень болезненным. Но они опирались на ничью с "Интером" в первом. И теперь вышли на шесть из восьми последних матчей против команд Топ-8 предыдущего сезона без поражений.

Матч проходил по сценарию генуэзцев. Особенно в первом тайме. Вязкая медленная игра с недостатком опасных моментов. "Рома" кое-что пыталась, но защитники "Дженоа" блокировали, либо летело далеко с линии штрафной и издали. Дибала отдал пас пяткой, но Довбик пробил прямо во вратаря. Эль-Шаарави принял длинный мяч, пробивал наверняка, но Голлини спас.

Гостям все же удалось забить. Опорник Писилли пробил, Голлини отбил на Довбика, тот добил в упор. Арбитры свистнули офсайд другого игрока "Ромы". Очень долго ждали ВАР, который в итоге подтвердил первый гол украинца в Серии А.

Довбик начал второй тайм ударом, отбитым Голлини. Но и уже Свилару пришлось работать. Выходя далеко вперед против попыток Голлини. Пришлось киперу и отбивать штрафной удар Руслана Малиновского, а также добивание Витиньи. В принципе, "Рома" держалась и многого не позволяла. Но ее пассивность в итоге наказала ее. Витинья навесил, центральный защитник Де Винтер замкнул головой. С игры.

"Рома" с тремя очками и без побед после четырех туров, "Дженоа" с пятью - одна победа, одно поражение, две ничьи.

СМИ анонсировали переход "Ромы" с тактической схемы 4-3-3 на 3-5-2 с Дибалой позади Довбика. Хотя Де Росси перед матчем заявлял, что менять не желает и не видит смысла в каких-то тактических изменениях в угоду украинцу. Но в итоге изменил, и Артем отыграл лучший матч в сезоне. И Дибала, и латерали на этот раз находились гораздо ближе к нему, а гол пришел благодаря действиям опорника Писилли.

Проблема в том, что результат команды, да и ее игру это не улучшило. Она играла лучше в атаке, создала больше, чем в матчах против "Кальяри" и "Ювентуса". Но примерно столько же, сколько и в матче против "Эмполи". В котором выглядела жутко несбалансированной, много пропускала в центре поля и в обороне и в итоге проиграла. Баланс она не нашла и в Генуе, и особо не стоит полагаться на сохранение схемы и стиля. Потому будущее Довбика неясно.

Он отыграл 81 минуту. Трижды пробил по воротам, и все попытки попали в створ. Коснулся мяча 25 раз, из них семь - в штрафной соперника. По касаниям мяча в штрафной соперника был лучшим на поле. Отдал 17 передач, хотя и из них лишь девять точных. Выиграл три из шести единоборств. Для него матч несомненно положительный. Но сохранит ли Де Росси такую тактическую схему для него? Игра команды в отчетном матче не дала ясный ответ.

Что же касается Малиновского, то он мог вернуться в стартовый состав, учитывая травму его прямого конкурента Жуниора Мессиаса. Но Джилардино решил выставить третьего чистого опорника Торсбю. Руслан вышел на поле как раз вместо него с началом второго тайма. При этом играл в глубине поля, помогая разыгрывать, выходить из-под прессинга, выполняя большой объем работы, появляясь почти на всех участках поля. Кроме атакующих.

С ним "Дженоа" перешла с 36-ти процентов владения мячом в первом тайме до 63-ех во втором, выглядя совершенно другой командой. Так что влияние украинца можно обозначить как важное.

Он коснулся мяча 45 раз, отдал 36 передач, из них 35 точных. Отдал пять длинных мячей, из них четыре точные. Выиграл пять из девяти единоборств. Трижды отобрал мяч, трижды фолил. Дважды пробил по воротам - издали, штрафными ударами. Однажды вратарь соперника с трудом отбил, и генуэзцы чуть не добили. Однажды Свилар взял мяч.