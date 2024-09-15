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Серия А. Аталанта побеждает Фиорентину в ярком матче, Торино наступает на те же грабли
Флорентийцы без побед с начала сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Четвертый тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Фиорентина" 3:2
Голы: Ретеги 21, Де Кетеларе 45, Лукман 46 - Кварта 15, Кен 32
"Аталанта": Карнезекки, Хиен (Брешианини 46), Джимсити, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста 70), Лукман, Де Кетеларе, Ретеги (Пашалич 70)
"Фиорентина": Де Хеа, Кварта, Раньери (Понграчич 81), Бираги, Додо, Катальди (Адли 74), Мандрагора (Ричардсон 62), Бове (Соттил 74), Гозенс, Кольпани (Иконе 62), Кен
Предупреждения: Хиен 27, Дзаппакоста 82 - Бове 17, Мандрагора 44, Ричардсон 68
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Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Лечче" 0:0
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