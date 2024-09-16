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Новичок Ромы выбыл на два месяца из-за травмы

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Новичок Ромы выбыл на два месяца из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Ромы", Алексис Салемакерс, получил серьезную травму голеностопа в матче против "Дженоа".

Футболист уже прошел медицинское обследование, которое подтвердило необходимость хирургического вмешательства. Операция на голеностопе выведет Салемакерса из строя примерно на два месяца.

Напомним, что бельгийский правый вингер перешел к "волкам" на правах аренды из "Милана".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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