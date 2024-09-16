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Интер продлил контракт со своим молодым опорником

Италия

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года

Интер продлил контракт со своим молодым опорником

Фото: inter.it

Новина українською

"Интер" официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Кристианом Аслани.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, но в договоре есть пункт о продлении сотрудничества еще на один сезон.

По данным итальянских СМИ, Аслани сейчас является одним из наименее оплачиваемых игроков "Интера". Его годовая зарплата составляет чуть меньше 1 миллиона евро. Однако, учитывая новый контракт, можно ожидать, что заработная плата игрока существенно возрастет.

Кристиан в текущем сезоне Серии А сыграл 4 матча - 115 минут.

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Источник:
Inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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