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Интер продлил контракт со своим молодым опорником
Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года
Фото: inter.it
"Интер" официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Кристианом Аслани.
Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, но в договоре есть пункт о продлении сотрудничества еще на один сезон.
По данным итальянских СМИ, Аслани сейчас является одним из наименее оплачиваемых игроков "Интера". Его годовая зарплата составляет чуть меньше 1 миллиона евро. Однако, учитывая новый контракт, можно ожидать, что заработная плата игрока существенно возрастет.
Inter ???? Asllani ????????#ForzaInter #Asllani2028— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 16, 2024
Кристиан в текущем сезоне Серии А сыграл 4 матча - 115 минут.
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