Интер продлил контракт со своим молодым опорником

"Интер" официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Кристианом Аслани.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, но в договоре есть пункт о продлении сотрудничества еще на один сезон.

По данным итальянских СМИ, Аслани сейчас является одним из наименее оплачиваемых игроков "Интера". Его годовая зарплата составляет чуть меньше 1 миллиона евро. Однако, учитывая новый контракт, можно ожидать, что заработная плата игрока существенно возрастет.

Кристиан в текущем сезоне Серии А сыграл 4 матча - 115 минут.