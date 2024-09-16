Серия А. Камбек Удинезе с 0:2 выводит его на первое место в лиге

Серия А. Четвертый тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Удинезе" 2:3

Голы: Дельпрато 2, Бонни 43 - Лукка 50, Товен 68, 79

Удаление: М. Кейта 73 (П, вторая желтая)

"Удинезе" завершает четвертый тур Серии А на первом месте. Следствие и первых трех, в которых выдержал 1:1 в Болонье, еще и не реализовав пенальти, победил дома "Лацио" и "Комо". Правда, последнего, новичка лиги - со счетом 1:0 и избежав 1:1 благодаря нереализованному пенальти соперником в добавленное время. А против такого же новичка, "Пармы", пришлось совершать камбек.

В принципе, проблемы фриуланцев ожидались. Поскольку "Парма" уже сыграла дома вничью с "Фиорентиной" и победила "Милан". Причем в обоих матчах реально играла хорошо и могла забить еще больше. А в третьем туре в Неаполе вела в счете на 90-ой минуте и лишь затем пропустила дважды, причем с полевым игроком Дельпрато в воротах из-за удаления вратаря и окончания замен.

Сегодня Дельпрато отличился у чужих ворот, причем сразу же. Замкнув пас Михайлы при розыгрыше углового. После чего "Парма" не слишком отходила в оборону, играла спокойно, на равных. И спаслась, когда Кулибали головой срезал в собственные ворота - вратарь Чичидзола перевел в каркас. А в концовке тайма Бонни получил в штрафной от Мана, развернулся с защитником на плече и пробил низом.

Новый матч начался на последних секундах первого тайма. Когда Лукка попал в стойку. А в начале второго Камара навесил, и Лоренцо легко замкнул головой. И далее уже "Удинезе" начал давить. Создать много ему не удалось. Но Дэвис переправил головой навес на Товена в метре от пустых ворот. А еще один навес, еще один сброс Дэвиса, Чичидзола спасает от Эккеленкампа, но Товен добивает.

"Парма" доигрывала матч вдесятером. Второй подряд. И во второй раз подряд проиграла после удаления, из-за удаления. Потому и осталась с четырьмя очками. А "Удинезе" побеждал лишь с разницей в один мяч, непросто, с нюансами, но три такие победы и ничья принесли ему первое место в лиге после четырех туров.