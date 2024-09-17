Гранды по-прежнему страдают, потому Удинезе на вершине. Итоги четвертого тура Серии А

Успеху грандов в четвертом туре Серии А должно было способствовать окончание Меркато. Теперь у "Ювентуса" и "Аталанты" готовы не 12-13 полевых игроков первой команды, как в первых турах, а больше. Некоторые новички даже успели притереться за перерыв на матчи сборных. Впрочем, сам перерыв таил в себе опасности, особенно - для игроков сборных других континентов. Да и мысли о начале Еврокубков могли помешать.

Что в итоге получилось? В первом туре восемь участников Еврокубков нынешнего сезона от Италии добыли три победы, во втором - одну, в третьем - две. В четвертом - три. Логично, что по итогам таких выступлений турнирную таблицу возглавил негранд - "Удинезе".

"Интер", "Ювентус", "Рома", "Болонья"

"Ювентус" предоставил дебют за себя в стартовом составе четырем новичкам. А из-за сборных убрал в запас лишь одного игрока. Но сыграл в унылую нулевку в Эмполи. Точно такую же, как в предыдущем туре против "Ромы". А ведь с 12-13 "взрослыми" в заявке он дважды добыл 3:0, заставил говорить о возрождении и о яркости команды Тьяго Мотты. Теперь вернулось уныние времен Массимилиано Аллегри.

Против "Эмполи" в последнее время ему нелегко. Три победы в последних уже семи очных матчах. Вообще нелегко в гостях в лиге против всех - одна победа в десяти. Сам же "Эмполи" дома и на всех полях не проигрывал уже в шести подряд. Но все же выжать из 66-ти процентов владения мячом и 15:8 по ударам по воротам так мало, играть так медленно?! Соперник создал гораздо больше интересных комбинаций, играя даже пяткой.

Перед матчем в прессе заявляли, ссылаясь на кадровую ситуацию, что именно сейчас начинается сезон Мотты. Если ожидает такой сезон, как в нулевках против "Ромы" и "Эмполи"...

Отношение Мотты к игре своей команды ясно отображала четвертная замена в середине второго тайма. Хотя его слова после матча были гораздо более мягкими. О некоем улучшении во втором тайме, о матче без пропущенного (пятом в лиге подряд), о сложности взламывать плотную оборону. Да и он уже начал отвечать на вопросы о ПСВ, первом сопернике в Лиге Чемпионов. Похоже, о ПСВ в Эмполи думал весь "Ювентус".

Думала ли "Болонья" о "Шахтере" в Комо? Так оно и выглядело. Хотя она ведь и в первых трех турах играла слабо. Вообще сезон начала слабо. Все влияние, вся работа Мотты, приведшия ее в Лигу Чемпионов, будто испарились вместе с ним и с также ушедшими Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафиори. Теперь она в лучшем случае кризисный середняк. Без побед в первых четырех турах лиги. Удастся ли выйти из этого?

"Россоблу" даже не переиграли новичка лиги "Комо" по ударам по воротам и в створ. По игре в первые 70 минут влетали ему в одни ворота. Даже не могли прижать соперника к воротам, не могли ускориться, не могли построить что-либо. Будто игра их совершенно не интересовала. Лишь в последние минут 20 переключились, давили и нашли два гола. Причем силами замен. Кастро с голом и ассистом, новичок Илинг-Джуниор с голом.

Винченцо Итальяно говорил о множестве ошибок своей команды, особенно в технике, о недостатке качества, потерях мяча: "Комо" создавал, когда мяч был в наших ногах". Похвалил несколько раз замены, говоря, что видеть их успех очень радостно для тренера. Заявил, что многие фавориты начали сезон натужно. А вообще считает стакан после матча наполовину полным.

Визуально наиболее изможденным после матчей сборных выглядел "Интер". Лаутаро Мартинес был заменен в середине второго тайма, хотя его команде срочно нужны были голы. Федерико Димарко доигрывал матч с травмой и отошел в оборону, отправив на левый фланг Аугусто. Возможно, и мысли о "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и "Милане" через неделю мешали. Уж точно - отсутствие в стартовом составе в Монце Чалханоглу, Бареллы и Бастони.

Аугусто в итоге принес гол своим прострелом. Принесли и замены - начали комбинацию Корреа и Зелински, Думфриз забил. Но замены, возможно, привели и к пропущенному, ведь Симоне Индзаги выпустил форварда вместо опорника. А что касается атаки, то начал матч чемпион активно, но в створ ворот не попадал, к середине первого тайма заглох почти на час, а в створ впервые в матче попал лишь после 81-ой минуты, после пропущенного.

Индзаги остался очень доволен первыми 20-ю минутами, считает, что его команда тогда была обязана забить. Затем отмечал медленную игру и недостаток качества. А также глубокую оборону соперника. Упомянул и о риске с дополнительным форвардом.

"Рома" выдала активные не 20, а даже 50 первых минут. Свои безоговорочно лучшие в сезоне. Даниэле Де Росси перед матчем в Генуе требовал компактность на всех участках поля. При этом и больше владения мячом, и больше вертикальных атак, и большее наполнения штрафной соперника игроками. Все это он получал. 66:34 по владению мячом на 50-ой минуте, 11:4 по ударам по воротам, 5:0 по ударам в створ.

Проблема в том, что даже в эти лучшие минуты закрутить вихрь вокруг ворот Голлини не получилось. Реальное давление не было таким уж мощным, чтобы развалить соперника. Удары были слишком неточными либо слабыми. Голлини спас однажды, однажды пропустил (первый гол Артема Довбика за клуб), однажды помог защитник на линии ворот. Для такого преимущества не так много.

А затем "Рома" просто растворилась, исчезла. Отошла слишком глубоко в оборону. Настолько, что в итоге проиграла матч и по ударам по воротам, и в створ и чуть не проиграла по владению мячом. Невообразимый контраст. За это она и была наказана на последних секундах голом центрального защитника с игры. И ее стакан наполовину пуст.

Де Росси после матча подтвердил очевидное. Хороший первый тайм, но отступление во втором, прекращение бега, прессинга, слишком много технических ошибок, проблемы со связью между игроками и характером в целом и во время гола соперника. Отсутствие контратак во втором тайме против давящего соперника.

"Рома" с одной победой в девяти последних матчах лиги. И без таких в новом сезоне лишь в четвертый раз в истории (впервые за 14 лет). А "Дженоа" с шестью из восьми последних матчей против команд Топ-8 предыдущего сезона без поражений. В том числе 2:2 с "Интером" и 1:1 с "Ромой" уже в этом сезоне. Она доказала силу и упрямство против грандов.

"Милан", "Наполи", "Лацио"

Стакан "Милана" уж точно полон. Наконец-то. После трех туров, когда был пуст. После экстренного заседания руководства клуба, после демонстрации ультрас и их требований прекратить искать отмазки, прекратить позориться и начать побеждать, после скандала вокруг Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса, после всей критики, которая обрушилась на Паулу Фонсеку и команду 4:0 - как манна небесная, и не важно, над кем.

"Милан" избежал антирекорда клуба последних 26-ти лет - четырех первых туров сезона в лиге без побед. Последних 78-ми лет - шести матчей лиги подряд с как минимум двумя пропущенными. Победил впервые после пяти матчей лиги без побед.

Особенно Фонсеку должен радовать "сухой" матч сразу после пяти подряд в лиге с как минимум двумя пропущенными. Но и быстрые забитые. Гол, сделанный вернувшимися в стартовый состав Тео и Рафой. Дебютные голы за клуб опорника Фофана и форварда Абрахама. Впервые с 1958-го года четыре забитых в лиге за первые 30 минут. И такой нужный отдых после них и перед "Ливерпулем" и "Интером".

Игра не была уж такой блестящей, четыре гола забиты с шести ударов, для них понадобились пятка, проталкивание мяча при угловом и два пенальти. А "Венеция" еще и начала неплохо, пробивала по воротам. Но в нынешней ситуации это не важно. О большем, чем быстрый 4:0, нечего и мечтать.

У "Наполи" не получился быстрый 4:0. Он даже мог прийти к середине второго тайма с 1:1. Мерет кончиками пальцев перевел удар Развана Марина издали в перекладину. Вратарь также спасал дважды от верных голов до этого, и Ромелу Лукаку, автор гола и двух ассистов, заявил, что хочет разделить приз Игрока Матча с ним. А в целом неаполитанцы проиграли матч по владению мячом и ударам по воротам. Первый же гол забили с огромным рикошетом.

Тем не менее, 4:0 в гостях у команды, которая дома проигрывала в предыдущих восьми матчах лиги лишь однажды, в том числе 0:0 с "Ромой" в августе, блестящее выступление Лукаку (особенно его ассист из глубины поля), Кварацхелия, забивший с этого ассиста и вернувший услугу своим ассистом Ромелу, дебютный гол нового лидера обороны Буонджорно за клуб - "Наполи" набрал ход, и работа Конте начинает давать плоды.

Антонио отметил сложность игры на сухом и ветреном поле, непростые ее отрезки и потому остался очень доволен борьбой и старанием команды. А Лукаку назвал фундаментальным для нее игроком, еще и заявляя, что он даже близко не в оптимальной форме.

Три победы подряд в одном сезоне "Наполи" добыл впервые с февраля 2023-го года.

Полон и стакан "Лацио". Хотя победил с разницей лишь в один мяч, свой последний гол в матче забил на 20-ой минуте с углового, в четвертом матче подряд пропустил до девятой минуты. Зато впервые в сезоне забил первым, зато играл динамично и собранно, зато довольно четко прикрывал оборону, зато, кроме гола, не позволил "Вероне" почти ничего (три ее удара по воротам к 75-ой минуте, семь в матче).

Схема с двумя форвардами, которую Марко Барони начал в предыдущем туре против "Милана", работает лучше, чем предыдущая. На этот раз оба форварда - Диа и Кастельянос - забили. А слева от них капитан Дзакканьи отдал два ассиста. И они могли забить еще в интересных контратаках.

В целом победа над командой, шедшей до очного матча выше в турнирной таблице, громившей "Наполи" в этом сезоне, а самому "Лацио" не проигравшей четыре из предыдущих шести очных матчей, ценна в любом случае. И Барони остался доволен динамичной агрессивной игрой команды, ее стремлением атаковать. Хотя признает, что все еще нужно работать над балансом в центре поля.

"Аталанта" - "Фиорентина"

С одной стороны, этот матч мог считаться центральным в туре, поскольку был единственным очным между командами Топ-10 предыдущего сезона. По игре, замечательной в первом тайме и хорошей во втором, он таким и стал. Даже одним из лучших с начала сезона. С другой стороны, в первых трех турах команды набрали лишь шесть очков на двоих (по три), то есть могли даже считаться кризисными.

Первый тайм "Фиорентина" заслужила выиграть. Потому Раффаэле Палладино говорит о лучшем матче в сезоне, о "фантастических" первых 44-ех минутах. Замена атакующего полузащитника на опорника, казалось, наконец-то сбалансировала ее и при этом не убавила в атаке. Но она пропустила дважды после 44-ой минуты и даже тайм проиграла. А во втором потеряла баланс полностью, не создавала и должна была пропускать больше.

"Аталанта" не должна быть полностью довольна игрой. Вновь пропущенные (уже 13 в шести последних официальных матчах), неудачные первые 44 минуты. Джан Пьеро Гасперини признает, что механизмы команды еще не смазаны, солидности не хватает, остался очень недоволен пропущенными. Но очень доволен атакой и прогрессом по ходу матча. В целом после 0:4 от "Интера" такая победа - огромный прогресс.

Героем матча стал Адемола Лукман, в августе отказывавшийся играть и желавший уйти. На его счету ассист и красивый гол после прорывов по флангу мимо нескольких соперников. Он может очень много добавить этой команде.

Третий 3:2 в матчах лиги между этими командами подряд. Вот только в предыдущих двух побеждала "Фиорентина".

Другие

Очередной успешный тур середняков и аутсайдеров. Даже "Кальяри" сопротивлялся и точно не заслужил ни 0:4, ни даже 0:2. "Эмполи", "Дженоа", "Монца" свои ничьи полностью заслужили, и последняя даже должна быть разочарованной упущенной победой. Что подтвердил Алессандро Неста. Разочарован и "Комо", поскольку полностью заслужил победить "Болонью", и Сеск Фабрегас также это признавал.

Логично, что по итогам такого тура, да и по итогам четырех в целом турнирную таблицу возглавил негранд - "Удинезе". Еще и вернувшийся с 0:2 по итогам первого тайма. Хотя он и там был в игре, дважды попадал в каркас ворот, пробивал по воротам в два раза чаще. А во втором вытащил победу в Парме. Причем все три гола забивал с банальных навесов и касаний головой в штрафной соперника.

Сама "Парма", разумеется, должна быть разочарована. Потерять такое преимущество, еще и во втором матче подряд схватить удаление в середине второго тайма. Именно после обоих она пропускала решающие голы. Наивность новичка. Разочарована и "Верона", игравшая неплохо против "Лацио", но не создавшая достаточно и пропустившая решающий гол с углового.

Должен быть разочарован и "Лечче". Победителя "Аталанты" и игравшего вничью с "Миланом" "Торино" (еще и забившего обеим по два мяча) он переиграл в гостях полностью. 20:5 по ударам по воротам, 6:0 - в створ. 0:0 в такой ситуации - мало. А для самого "Торо" - слишком много. Его контраст между матчами против грандов и аутсайдеров отлично знаком с предыдущих сезонов, но продолжает изумлять.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Наполи"). И это он еще далек от лучшей формы

Прорыв тура - Адемола Лукман ("Аталанта"). Когда хочет играть - играет блестяще

Разочарования тура - "Интер" и "Ювентус". Думали о другом

Лучший вратарь тура - Алекс Мерет ("Наполи"). Спасал от ничьей перед 4:0

Лучший тренер тура - Роберто Д'Аверса ("Эмполи"). Играл интереснее "Ювентуса"

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