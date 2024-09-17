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Спортивный директор Наполи рассказал, планирует ли клуб продлить контракт с Кварацхелией

Италия

Манна высказался о будущем Хвичи

Спортивный директор Наполи рассказал, планирует ли клуб продлить контракт с Кварацхелией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна высказался о будущем левого вингера команды Хвичи Кварацхелии.

"У него еще есть контракт на следующие три года. Но были клубы, которые интересовались им, но мы хотели бы продолжить сотрудничество, поэтому сейчас мы работаем с его агентами над продлением контракта".

Напомним, что действующий контракт грузинского игрока рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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