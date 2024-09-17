Спортивный директор Наполи рассказал, планирует ли клуб продлить контракт с Кварацхелией

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна высказался о будущем левого вингера команды Хвичи Кварацхелии.

"У него еще есть контракт на следующие три года. Но были клубы, которые интересовались им, но мы хотели бы продолжить сотрудничество, поэтому сейчас мы работаем с его агентами над продлением контракта".