Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера

Пресс-служба "Ромы" объявила об увольнении Даниэле Де Росси с поста главного тренера.

"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность как можно быстрее восстановить желаемый путь, в то время, когда сезон все еще находится в самом начале. Сердечно благодарим Даниэле за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и преданностью", - говорится в сообщении.

Кто заменит итальянского специалиста во главе "Ромы" - станет известно позднее.

Напомним, Де Росси возглавил "волков" в январе этого года, заменив Жозе Моуринью. Прошлый сезон команда завершила на шестом месте в Серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.

По итогам четырёх туров в текущей кампании чемпионата Италии, "Рома" располагается с тремя очками на 16-й строчке.