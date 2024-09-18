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Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера

Италия
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Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Ромы" объявила об увольнении Даниэле Де Росси с поста главного тренера.

"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность как можно быстрее восстановить желаемый путь, в то время, когда сезон все еще находится в самом начале.

Сердечно благодарим Даниэле за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и преданностью", - говорится в сообщении.

Кто заменит итальянского специалиста во главе "Ромы" - станет известно позднее.

Напомним, Де Росси возглавил "волков" в январе этого года, заменив Жозе Моуринью. Прошлый сезон команда завершила на шестом месте в Серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.

По итогам четырёх туров в текущей кампании чемпионата Италии, "Рома" располагается с тремя очками на 16-й строчке.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
18.09.2024 в 11:02
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
18.09.2024 в 11:02
странно
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