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Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
Вот это да
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ромы" объявила об увольнении Даниэле Де Росси с поста главного тренера.
"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность как можно быстрее восстановить желаемый путь, в то время, когда сезон все еще находится в самом начале.
Сердечно благодарим Даниэле за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и преданностью", - говорится в сообщении.
Кто заменит итальянского специалиста во главе "Ромы" - станет известно позднее.
Напомним, Де Росси возглавил "волков" в январе этого года, заменив Жозе Моуринью. Прошлый сезон команда завершила на шестом месте в Серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.
По итогам четырёх туров в текущей кампании чемпионата Италии, "Рома" располагается с тремя очками на 16-й строчке.
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