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Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме

Италия

Есть и откинутые варианты

Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром "Рома" шокировала своим решением уволить главного тренера Даниэле Де Росси, несмотря на его контракт до 2027 года.

Как информирует Sky Sport Italia, боссы "джалоросси" уже контактировали с тремя специалистами на замену клубной легенде: это экс-тренер "Торино" Иван Юрич, экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич и экс-тренер "Милана" Стефано Пиоли, который находится в шаге от того, чтобы возглавить саудовский "Аль-Наср".

В то же время не рассматриваются кандидатуры итальянских тренеров Маурицио Сарри или Массимилиано Аллегри.

Tuttomercatoweb дополняет, что причиной увольнения Де Росси были не только неудачные результаты, но и сложные отношения с гендиректором клуба Линой Соулуку.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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