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Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме
Есть и откинутые варианты
Getty Images/Global Images Ukraine
Утром "Рома" шокировала своим
Как информирует Sky Sport Italia, боссы "джалоросси" уже контактировали с тремя специалистами на замену клубной легенде: это экс-тренер "Торино" Иван Юрич, экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич и экс-тренер "Милана" Стефано Пиоли, который находится в шаге от того, чтобы возглавить саудовский "Аль-Наср".
В то же время не рассматриваются кандидатуры итальянских тренеров Маурицио Сарри или Массимилиано Аллегри.
Tuttomercatoweb дополняет, что причиной увольнения Де Росси были не только неудачные результаты, но и сложные отношения с гендиректором клуба Линой Соулуку.
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