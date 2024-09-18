Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме

Утром "Рома" шокировала своим решением уволить главного тренера Даниэле Де Росси , несмотря на его контракт до 2027 года.

Как информирует Sky Sport Italia, боссы "джалоросси" уже контактировали с тремя специалистами на замену клубной легенде: это экс-тренер "Торино" Иван Юрич, экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич и экс-тренер "Милана" Стефано Пиоли, который находится в шаге от того, чтобы возглавить саудовский "Аль-Наср".

В то же время не рассматриваются кандидатуры итальянских тренеров Маурицио Сарри или Массимилиано Аллегри.

Tuttomercatoweb дополняет, что причиной увольнения Де Росси были не только неудачные результаты, но и сложные отношения с гендиректором клуба Линой Соулуку.