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Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А
У Довбика появится ещё один хорватский тренер в карьере после Йовичевича
Новым главным тренером "Ромы" станет 49-летний хорватский специалист Иван Юрич. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до июня 2025 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
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Последним местом работы Юрича был "Торино". Также Иван возглавлял "Верону", "Дженоа", "Кротоне" и "Мантову".
Напомним, ранее с должности главного тренера "Ромы" был уволен Даниэле де Росси.
После четырёх матчей в Серии А "волки" набрали всего лишь три очка.
Комментарий журналиста UA-Футбол и обозревателя Серии А Леон Вургафт об игровом стиле Ивана Юрича.
"Юрич – самый верный ученик Гасперини. Его реально готовили на замену Гасперини в "Аталанте", но Гасп засиделся. Игровая модель Юрича – три центральных защитника с двумя форвардами или 3-4-2-1, индивидуальный прессинг, постоянная беготня. Но прессинг не высокий, как у Гасперини, а в среднем блоке. Поэтому его команды мало забивали и мало пропускали".
"По форвардам – форварды Юрича всегда забивали мало. И он жаловался, что, если бы ему купили бомбардира, его Торино забивал бы как Аталанта", – заметил Вургафт.
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