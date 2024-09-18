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Стало известно, когда Меньян восстановится после травмы, полученной в матче ЛЧ против Ливерпуля
Голкипер прошел медицинское обследование
Фото: twitter.com/mmseize
Голкипер "Милана" Майк Меньян получил травму во втором тайме матча ЛЧ против "Ливерпуля".
Медицинский штаб итальянского клуба сообщил, что повреждение игрока не является серьезным, и голкипер сможет вернуться в команду уже в эти выходные.
Но несмотря на позитивные новости, за состоянием здоровья Майка продолжают наблюдать. Если же француз не успеет восстановиться к матчу против "Интера", в ворота станет 19-летний Лоренцо Торриани.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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