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Стало известно, когда Меньян восстановится после травмы, полученной в матче ЛЧ против Ливерпуля

Италия

Голкипер прошел медицинское обследование

Стало известно, когда Меньян восстановится после травмы, полученной в матче ЛЧ против Ливерпуля

Фото: twitter.com/mmseize

Новина українською

Голкипер "Милана" Майк Меньян получил травму во втором тайме матча ЛЧ против "Ливерпуля".

Медицинский штаб итальянского клуба сообщил, что повреждение игрока не является серьезным, и голкипер сможет вернуться в команду уже в эти выходные.

Но несмотря на позитивные новости, за состоянием здоровья Майка продолжают наблюдать. Если же француз не успеет восстановиться к матчу против "Интера", в ворота станет 19-летний Лоренцо Торриани.

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Милан Майк Меньян
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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