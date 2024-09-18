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Надо побеждать в дерби. Фонсека на грани увольнения из Милана

Италия

Дерби может решить судьбу тренера

Надо побеждать в дерби. Фонсека на грани увольнения из Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После неудачного старта сезона, будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера "Милана" становится все более непонятным.

Как сообщают итальянские СМИ, результат миланского дерби против "Интера" может стать решающим для португальского специалиста. В случае неудачи, Фонсека может быть уволен со своего поста.

Среди возможных кандидатов на замену Фонсеки есть Эдин Терзич, бывший тренер дортмундской "Боруссии". Специалист уже посещал матчи "Милана" и заинтересован в работе в итальянском клубе.

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Интер (Милан) Паулу Фонсека Милан Эдин Терзич
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Источник:
gianlucadi marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.09.2024 в 18:41
Нехай програють, але цього ідіота треба звільнити!
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.09.2024 в 18:41
Нехай програють, але цього ідіота треба звільнити!
Ответить
0
1

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