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Надо побеждать в дерби. Фонсека на грани увольнения из Милана
Дерби может решить судьбу тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
После неудачного старта сезона, будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера "Милана" становится все более непонятным.
Как сообщают итальянские СМИ, результат миланского дерби против "Интера" может стать решающим для португальского специалиста. В случае неудачи, Фонсека может быть уволен со своего поста.
Среди возможных кандидатов на замену Фонсеки есть Эдин Терзич, бывший тренер дортмундской "Боруссии". Специалист уже посещал матчи "Милана" и заинтересован в работе в итальянском клубе.
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