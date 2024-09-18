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Игроки Ромы в шоке: футболисты узнали об увольнении Де Росси из соцсетей

Италия
Обновлено

Неожиданный поворот событий в римском клубе

Игроки Ромы в шоке: футболисты узнали об увольнении Де Росси из соцсетей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" снова оказалась в центре внимания из-за увольнения главного тренера Даниэле Де Росси. Как стало известно, футболисты команды узнали об этом лишь тогда, когда прибыли на тренировку.

Де Росси сегодня, как всегда, появился на базе клуба, готовясь к очередной тренировочной сессии. Однако, вместо этого, его пригласили в офис владельцев клуба, где и сообщили о принятом решении уволить его с должности главного тренера.

Наиболее потрясающим является тот факт, что об увольнении своего наставника футболисты "Ромы" узнали не от руководства, а из социальных сетей.

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Источник:
get football news italy
Опубликовал: Екатерина Власова
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