Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Ромы в шоке: футболисты узнали об увольнении Де Росси из соцсетей
Неожиданный поворот событий в римском клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" снова оказалась в центре внимания из-за увольнения главного тренера Даниэле Де Росси. Как стало известно, футболисты команды узнали об этом лишь тогда, когда прибыли на тренировку.
Де Росси сегодня, как всегда, появился на базе клуба, готовясь к очередной тренировочной сессии. Однако, вместо этого, его пригласили в офис владельцев клуба, где и сообщили о принятом решении уволить его с должности главного тренера.
Наиболее потрясающим является тот факт, что об увольнении своего наставника футболисты "Ромы" узнали не от руководства, а из социальных сетей.
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам