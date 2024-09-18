  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич

Италия
Обновлено

Официально

Рома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Всего через несколько часов после увольнения Даниэле Де Росси, "Рома" официально объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.

49-летний специалист подписал с "волками" однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Добавим, ранее специалист тренировал такие клубы как: "Торино", "Верона", "Дженоа" и "Кротоне".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Комментарий журналиста UA-Футбол и обозревателя Серии А Леон Вургафт об игровом стиле Ивана Юрича.

"Юрич – самый верный ученик Гасперини. Его реально готовили на замену Гасперини в "Аталанте", но Гасп засиделся. Игровая модель Юрича – три центральных защитника с двумя форвардами или 3-4-2-1, индивидуальный прессинг, постоянная беготня. Но прессинг не высокий, как у Гасперини, а в среднем блоке. Поэтому его команды мало забивали и мало пропускали".

"По форвардам – форварды Юрича всегда забивали мало. И он жаловался, что, если бы ему купили бомбардира, его Торино забивал бы как Аталанта", – заметил Вургафт.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда Меньян восстановится после травмы, полученной в матче ЛЧ против Ливерпуля
yellow-arrow
Игроки Ромы в шоке: футболисты узнали об увольнении Де Росси из соцсетей
yellow-arrow
Надо побеждать в дерби. Фонсека на грани увольнения из Милана
Артем Довбик Иван Юрич Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рома
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 20:18
Ни о чем...и возникает вопрос..зачем было увольнять Моуриньо..ради этого ноунейма?смешно просто
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 20:18
Ни о чем...и возникает вопрос..зачем было увольнять Моуриньо..ради этого ноунейма?смешно просто
Ответить
1
0
legio5 (Николаев)
18.09.2024 в 20:31
мабудь тому що Рома з "особливим", який перетворився на "звичайного" мала стабільно жалюгідний вид, ну майже як зараз. А з де россі на превеликий подив заграла яскраво і ефективно. Хз що з ними сталося після паузи. Навряд чи справа тільки в результатах, моура он не виганяли скільки років...
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
18.09.2024 в 20:31
Соглашусь. Моур хоть стабильно висел в районе 6го места и бился в еврокубках. Они хотят в ЛЧ , но у них нет ресурсов для этого.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости