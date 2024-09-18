Рома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич

Всего через несколько часов после увольнения Даниэле Де Росси, "Рома" официально объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.

49-летний специалист подписал с "волками" однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Добавим, ранее специалист тренировал такие клубы как: "Торино", "Верона", "Дженоа" и "Кротоне".

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Комментарий журналиста UA-Футбол и обозревателя Серии А Леон Вургафт об игровом стиле Ивана Юрича.

"Юрич – самый верный ученик Гасперини. Его реально готовили на замену Гасперини в "Аталанте", но Гасп засиделся. Игровая модель Юрича – три центральных защитника с двумя форвардами или 3-4-2-1, индивидуальный прессинг, постоянная беготня. Но прессинг не высокий, как у Гасперини, а в среднем блоке. Поэтому его команды мало забивали и мало пропускали".

"По форвардам – форварды Юрича всегда забивали мало. И он жаловался, что, если бы ему купили бомбардира, его Торино забивал бы как Аталанта", – заметил Вургафт.