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Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" уволила главного тренера Даниэле Де Росси из-за неудачного старта сезона.
Но итальянские СМИ утверждают, что причиной увольнения Де Росси являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку. Их разногласия по трансферной политике и видению будущего команды привели к конфликту, который и стал причиной отставки Де Росси.
По итогам четырех туров в текущей кампании Серии А, "Рома" занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея три очка.
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