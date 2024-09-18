Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы

"Рома" уволила главного тренера Даниэле Де Росси из-за неудачного старта сезона.

Но итальянские СМИ утверждают, что причиной увольнения Де Росси являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку. Их разногласия по трансферной политике и видению будущего команды привели к конфликту, который и стал причиной отставки Де Росси.

По итогам четырех туров в текущей кампании Серии А, "Рома" занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея три очка.