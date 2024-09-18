  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы

Италия
Обновлено

Новые подробности

Конфликт. Стала известна еще одна причина увольнения Де Росси из Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рома" уволила главного тренера Даниэле Де Росси из-за неудачного старта сезона.

Но итальянские СМИ утверждают, что причиной увольнения Де Росси являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку. Их разногласия по трансферной политике и видению будущего команды привели к конфликту, который и стал причиной отставки Де Росси.

По итогам четырех туров в текущей кампании Серии А, "Рома" занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея три очка.

Читайте такжеРома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич
По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда Меньян восстановится после травмы, полученной в матче ЛЧ против Ливерпуля
yellow-arrow
Рома нашла нового тренера. Довбика будет тренировать Иван Юрич
yellow-arrow
Игроки Ромы в шоке: футболисты узнали об увольнении Де Росси из соцсетей
Даниэле Де Росси Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости