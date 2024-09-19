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Известно, кто будет решать судьбу Фонсеки в Милане
Это советник руководства команды
Getty Images/Global Images Ukraine
После неудачного старта сезона, будущее главного тренера "Милана" Паулу Фонсеки становится все более непонятным.
По информации итальянских СМИ, владельцы клуба RedBird Capital доверили Златану Ибрагимовичу, который является советником руководства команды, принять окончательное решение относительно будущего Фонсеки.
Главной проблемой для руководства "Милана" является отсутствие достойной замены 51-летнему специалисту, поэтому, вероятно, Паулу останется тренером команды на матч против "Интера".
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