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Бойкот. Ультрас Ромы протестуют против увольнения Де Росси
Настал момент, чтобы наши голоса были услышаны (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
18 сентября "Рома" объявила об увольнении Даниэле Де Росси с поста главного тренера.
В знак протеста против этого неожиданного шага ультрас итальянского клуба объявили, что будут бойкотировать в предстоящем матче против "Удинезе".
Стадион будет оставаться пустым в течение первых получаса матча.
"Настал момент, чтобы наши голоса были услышаны", - говорится в заявлении ультрас.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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