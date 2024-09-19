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Бойкот. Ультрас Ромы протестуют против увольнения Де Росси

Италия

Настал момент, чтобы наши голоса были услышаны (с)

Бойкот. Ультрас Ромы протестуют против увольнения Де Росси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 сентября "Рома" объявила об увольнении Даниэле Де Росси с поста главного тренера.

В знак протеста против этого неожиданного шага ультрас итальянского клуба объявили, что будут бойкотировать в предстоящем матче против "Удинезе".

Стадион будет оставаться пустым в течение первых получаса матча.

"Настал момент, чтобы наши голоса были услышаны", - говорится в заявлении ультрас.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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