Игроки Ромы пытались убедить владельцев клуба изменить решение по Де Росси

Итальянская пресса продолжает сообщать подробности неожиданного увольнения главного тренера "Ромы" Даниэле Де Росси.

Как рассказывает Corriere dello Sport, опытные игроки "джалоросси" Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини встречались с топ-менеджментом клуба и пытались убедить директоров изменить их решение об увольнении Де Росси.

Также Пеллегрини и Манчини обратили внимание на то, что за неделю до увольнения боссы "Ромы" спрашивали игроков, довольны ли они работой Де Росси, и все ответили "да". Впрочем, мнение футболистов в конце концов осталось неуслышанным.

22 сентября "Рома" сыграет первый матч под руководством нового наставника Ивана Юрича. В гости к римлянам приедет "Удинезе".