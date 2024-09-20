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Игроки Ромы пытались убедить владельцев клуба изменить решение по Де Росси

Италия

Попытка оказалась неуспешной

Игроки Ромы пытались убедить владельцев клуба изменить решение по Де Росси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская пресса продолжает сообщать подробности неожиданного увольнения главного тренера "Ромы" Даниэле Де Росси.

Как рассказывает Corriere dello Sport, опытные игроки "джалоросси" Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини встречались с топ-менеджментом клуба и пытались убедить директоров изменить их решение об увольнении Де Росси.

Также Пеллегрини и Манчини обратили внимание на то, что за неделю до увольнения боссы "Ромы" спрашивали игроков, довольны ли они работой Де Росси, и все ответили "да". Впрочем, мнение футболистов в конце концов осталось неуслышанным.

22 сентября "Рома" сыграет первый матч под руководством нового наставника Ивана Юрича. В гости к римлянам приедет "Удинезе".

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Даниэле Де Росси Лоренцо Пеллегрини Рома тренер Джанлука Манчини
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Источник:
CDS
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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