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"Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта удивлен тем, что "Рома" решила уволить Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды.
"Да, я был удивлен этим решением. Я написал Даниэле, но детали нашего разговора останутся между нами", - признался Мотта на пресс-конференции перед матчем с "Наполи".
"Рома" уволила Де Росси из-за неудачного старта сезона, но некоторые СМИ утверждают, что причиной ухода специалиста являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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