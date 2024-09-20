"Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы

Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта удивлен тем, что "Рома" решила уволить Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды.

"Да, я был удивлен этим решением. Я написал Даниэле, но детали нашего разговора останутся между нами", - признался Мотта на пресс-конференции перед матчем с "Наполи".

"Рома" уволила Де Росси из-за неудачного старта сезона, но некоторые СМИ утверждают, что причиной ухода специалиста являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку.