  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы

Италия

Специалист выступил на пресс-конференции

"Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта удивлен тем, что "Рома" решила уволить Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды.

"Да, я был удивлен этим решением. Я написал Даниэле, но детали нашего разговора останутся между нами", - признался Мотта на пресс-конференции перед матчем с "Наполи".

"Рома" уволила Де Росси из-за неудачного старта сезона, но некоторые СМИ утверждают, что причиной ухода специалиста являются напряженные отношения с генеральным директором клуба Линой Сулуку.

Читайте такжеИгроки Ромы пытались убедить владельцев клуба изменить решение по Де Росси
По теме
yellow-arrow
Игроки Ромы пытались убедить владельцев клуба изменить решение по Де Росси
yellow-arrow
Довбик: Сейчас у Ромы не очень простой период
yellow-arrow
Бойкот. Ультрас Ромы протестуют против увольнения Де Росси
Даниэле Де Росси Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости