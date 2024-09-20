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Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Италия
Обновлено

Я хочу вернуться в Серию А (с)

Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Марио Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить свою карьеру.

"Я хочу вернуться в Серию А. У меня были предложения из-за рубежа, но я сбавил обороты, потому что надеюсь вернуться в Италию. Нет команд, в которые я бы не вписался, мне просто нужно подумать, какие из них могут мне не подойти".

Балотелли находится в статусе свободного агента после того, как в июле 2024 года покинул ФК "Адана Демирспор".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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