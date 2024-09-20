Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Форвард Марио Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить свою карьеру.

"Я хочу вернуться в Серию А. У меня были предложения из-за рубежа, но я сбавил обороты, потому что надеюсь вернуться в Италию. Нет команд, в которые я бы не вписался, мне просто нужно подумать, какие из них могут мне не подойти".