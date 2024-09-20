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Фигу рассказал, почему забастовка футболистов из-за плотного графика матчей - плохая идея
Легендарный футболист объяснил свое мнение
Figo
Советник президента УЕФА Луиш Фигу рассказал, почему забастовка из-за плотного графика матчей - плохая идея.
"Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но это факт, что матчей становится все больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если игр будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены", - сказал Луиш.
Многие игроки, в частности Родри из "Манчестер Сити" и Алиссон из "Ливерпуля", выразили обеспокоенность из-за чрезмерной нагрузки. Хавбек "горожан" даже намекнул на возможную забастовку футболистов.
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