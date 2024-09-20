  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фигу рассказал, почему забастовка футболистов из-за плотного графика матчей - плохая идея
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фигу рассказал, почему забастовка футболистов из-за плотного графика матчей - плохая идея

Италия
Обновлено

Легендарный футболист объяснил свое мнение

Фигу рассказал, почему забастовка футболистов из-за плотного графика матчей - плохая идея

Figo

Новина українською

Советник президента УЕФА Луиш Фигу рассказал, почему забастовка из-за плотного графика матчей - плохая идея.

"Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но это факт, что матчей становится все больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если игр будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены", - сказал Луиш.

Многие игроки, в частности Родри из "Манчестер Сити" и Алиссон из "Ливерпуля", выразили обеспокоенность из-за чрезмерной нагрузки. Хавбек "горожан" даже намекнул на возможную забастовку футболистов.

Читайте такжеПлатини предложил радикальные изменения в футболе: играть вдесятером вместо одиннадцати
По теме
yellow-arrow
Серия А. Один из убийц гигантов все еще без побед
yellow-arrow
Балотелли назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру
yellow-arrow
"Удивлен". Наставник Ювентуса написал Де Росси после увольнения Ромы
Луиш Фигу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости