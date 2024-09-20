Фигу рассказал, почему забастовка футболистов из-за плотного графика матчей - плохая идея

Советник президента УЕФА Луиш Фигу рассказал, почему забастовка из-за плотного графика матчей - плохая идея.

"Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но это факт, что матчей становится все больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если игр будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены", - сказал Луиш.