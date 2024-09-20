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Серия А. Один из убийц гигантов все еще без побед

Италия

"Эмполи" на третьем месте

Серия А. Один из убийц гигантов все еще без побед

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Эмполи" 0:2

Голы: Коломбо 33, С. Эспозито 49

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