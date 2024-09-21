Мини-Гасперини вместо разорванного флага. История увольнений тренеров Ромы повторяется как фарс

История повторяется дважды - в первый раз как трагедия, во второй - как фарс. История увольнений Жозе Моуриньо и Даниэле Де Росси повторилась в течение чуть более девяти месяцев. Оба были уволены мгновенно, неожиданно. И для Де Росси, отдавшего "Роме" всю свою футбольную жизнь, это увольнение стало трагедией. Что же тогда фарс? Назначение вместо него Ивана Юрича?

"Я долго шутил, что больше всего жалею о том, что у меня была лишь одна карьера в "Роме". Теперь, похоже, мне дается вторая, " - сказал Даниэле в апреле. Теперь и его вторую обрубили. И душа болельщика, причем болельщика футбола, а не только "Ромы", болит вместе с ним. У него вырвали сердце. Не знаю, как вы, но я считаю, что все, кто любит футбол, должны огорчиться из-за изгнания из "Ромы" человека, любовь которого к клубу невозможно выразить словами.

Тепло и холод

И вправду вышло очень похоже с обоими увольнениями. Дэн и его сын Райан Фридкины, владельцы клуба, прилетали из США тихо вечером, ранним утром на тренировочной базе звали тренера на совещание, которое и он, и абсолютно все считали обычным рабочим, и там сразу же объявляли ему об увольнении. Быстро выходило короткое официальное заявление в прессе об "увольнении в интересах будущего клуба", Жозе и Даниэле быстро собирали свои вещи и обедали уже дома безработными. И в тот же день, в течение нескольких часов клуб официально объявлял о их преемнике.

Странно вообще Фридкины руководят клубом. То тепло, то холодно. Дэн, имеющий лицензию пилота, лично привез на самолете из Лондона Ромелу Лукаку, лично, благодаря своим связям в "Сити Груп", пробил переход Артема Довбика (Де Росси говорил, что без вмешательства президента этот переход не состоялся бы). Украинец заявил, что президенты никогда не говорили с ним и это ему очень понравилось, Лукаку был также восхищен таким отношением.

То есть, вроде бы Дэн руководит с рукой на пульсе, с теплом, с личными отношениями. А потом так увольняет тренеров. А потом пытается усиленно вытолкнуть из клуба в Саудовскую Аравию встреченного два года назад в клубе как божество Пауло Дибалу, потому что у него по контракту повысилась зарплата. Сага насчет этого длилась почти до конца августа и испортила немало трансферных планов клуба.

Дэн, владеющий клубом с 2020-го года, почти не пребывает в Италии и, получается, прилетает туда лишь чтобы привеcти лично нового Топ-игрока либо чтобы уволить тренера.

А в то время клуб допускает прокол за проколом. В последние годы он получил два технических поражения, одно - в Кубке из-за лишней замены, второе - в лиге из-за неправильной записи игрока. За новый тренировочный костюм в цветах "Лацио" клуб также заклевали.

Также можно отметить игру без спонсора около полугода из-за того, что последний не заплатил. Он в итоге даже не заплатил ни цента даже за те месяцы, в которые был на футболках. А затем спонсором стала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Что вызвало ярость в Риме, поскольку речь о сопернике города в принятии престижной выставки Expo. Многие в Риме восприняли это чуть ли не как предательство.

Успехов Фридкины добились. Первый трофей "Ромы" с 2008-го года и первый Еврокубок УЕФА в истории клуба - Лига Конференций, также финал и полуфинал Лиги Европы. В их каденцию болельщики вернулись на "Олимпико", и посещаемость и покупка абонементов стали наивысшими с сезона последнего Скудетто - 2000/01. 36 раз подряд на домашние матчи клуба были проданы все билеты.

Они сумели привести Моуриньо, Лукаку, Дибалу, Матса Хуммельса, игрока стартового состава сборной Франции Ману Коне. То есть тренера и игроков, которых клуб такого калибра и в таком финансовом состоянии теоретически не имел особых шансов привести.

В финансовом плане они работают очень хорошо. Клуб с долгами в 700 миллионов евро и годовым убытком в 200 сумели оптимизировать. Увеличили доходы. Даже выкупили все акции и убрали с биржи, чтобы было легче приводить финансы в порядок. После двух лет с общей суммой менее 20-ти миллионов на трансферы оздоровили и летом 2024-го выложили на покупки около сотни миллионов - второе место в лиге.

При этом они сэкономили зарплаты игроков - со 104.4 миллиона евро брутто в сезоне 2023/24 к 89.9 в нынешнем. Причем и нынешний показатель - четвертый в лиге и 20-ый в Европе, то есть теоретически собран состав для борьбы за высокие места. А в предыдущем сезоне был третьим в лиге и 17-ым в Европе. То есть уровня 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проблема в том, что "Рома" даже не близка к этому уровню. Она не играла в Лиге Чемпионов уже шесть сезонов подряд и со своими 3-4 бюджетами зарплат даже не была близка к борьбе за выход туда через лигу, оставаясь на 5-7 местах. Потому Фридкины разъярены, потому они увольняют тренеров так быстро. Даже таких мегапопулярных у болельщиков, как Моуриньо и Де Росси.

Тенденция

Приходили оба под фанфары. Де Росси и вовсе выиграл восемь из первых десяти матчей на посту, еще и очень быстро перевел команду на атакующий футбол на контрасте с надоевшим футболом Моуриньо. Новая "Рома" победила в дерби, вынесла "Милан" в четвертьфинале Лиги Европы. И в апреле контракт ДДР продлили на три года с заявлениями Фридкиных о том, что не могут дождаться начала нового проекта с ним. Но практически с этого момента команда покатилась и завершила сезон лишь с одной победой в семи матчах.

А нынешний она начала с тремя ничьими и поражением в четырех матчах лиги. Причем три матча играла против команд, завершивших предыдущий сезон на 11-ом, 16-ом и 17-ом местах. И, что еще хуже - выглядела разобранной, не знающей, что она делает, да и не хотящей ничего делать. Командой без тренера. И это было особенно опасно, поскольку насчет тренерских способностей Де Росси, вообще его способности быть профессиональным главным тренером, и ранее возникали сомнения.

Игроки сообщали, что он до сих пор ведет себя с ними как игрок, как капитан, а не как тренер. Они видели в этом позитив, но на самом деле право известное изречение о том, что тренер должен убить в себе игрока. Даниэле не убил. Точнее, убил частично и часть неправильную. Он всеми силами пытался быть спокойным, корректным, никогда не хотел критиковать игроков, брал всю ответственность на себя. Вместо того, чтобы соответственно своему настоящему характеру взрываться, кричать.

Разумеется, не нужно было взрываться постоянно. Моуриньо во многом уволили из-за его постоянных рычаний, жалоб на арбитров, соперников, прессу, своих игроков, руководство клуба. Фридкиным это просто надоело. А Де Росси был противоположностью, сдерживал себя всеми силами. Нужно же было иногда выпускать пар.

В летнее межсезонье, первое в своей тренерской карьере, Даниэле вначале признавался, что еще толком не знает, что делать, как тренировать. В матчах же постоянно менял составы и тактические схемы. Признавая, что команда разобрана. Что не бегает, много ошибается, что существуют проблемы со связью между игроками и с характером. При этом следует напомнить, что и с Моуриньо в начале года команда выглядела разобранной, растренированной, без каких-либо идей в атаке.

Пресса сообщает, что на увольнительной беседе Де Росси были представлены данные по xG команды, быстрым атакам с ударами по воротам после перехватов и т.д. Данные очень плохие. Чем и объяснили увольнение. И на самом деле профессиональных причин для него было более чем достаточно. И даже на сайте болельщиков команды Romanews в опросе о справедливости увольнения "да" ответили 40 процентов. И это при том, что в остальных 60-ти наверняка было много таких, кто поддерживал не тренера Де Росси, а клубную легенду Де Росси.

Подводные камни

И все же это увольнение странное. В том числе и в профессиональном плане. Часть трансферов команды опоздала - Марио Эрмосо и Матс Хуммельс были подписаны уже в сентябре, Коне и Алексис Салемакерс - в последние дни августа. То есть нужно было дать им время притереться и повлиять на команду. Многие тренеры Серии А ведь жалуются, что их Топ-команды не в форме из-за поздних трансферов. А часть трансферов была просто странной - игроки из шведской и саудовской лиг на жутко проблемные позиции крайних защитников.

Более того - Де Росси еще весной говорил, что хочет построить новый леверкузенский "Байер", то есть ему нужны игроки, которые бешено бегают и прессингуют. Таких ему купили очень мало. И сага Дибалы ударила по нему, поскольку он готовился играть без аргентинца и ждал трансферов без аргентинца, а тот в итоге остался. Еще и ссора клуба с его воспитанником Николой Залевским, которого также хотели выпихнуть и который также отказался, мешала.

И здесь мы подходим к подводным камням, к околофутбольным или нефутбольным проблемам. Одной из главных причин увольнения ДДР называют его постоянные ссоры с Генеральным директором клуба в последние полтора года Линой Сулуку. Даниэле был недоволен работой над трансферами (а спортивный директор пришел лишь в июне, три месяца же такого не было вообще). Также - тем, что никто в руководстве не помогает ему, не отвечает в прессе, не защищает. На это, кстати, жаловался и Моуриньо.

Сулуку же жалобы очень не нравились. Также ей очень не понравились слова Франческо Тотти несколько дней назад о том, что Де Росси взяли громоотводом и что на него быстро свалят все неудачи. Гендир была уверена в том, что Де Росси попросил друга сказать это. И ведь получилось самоисполняющееся пророчество.

Также сообщают, что Де Росси протестовал против исключения из состава Залевски (он на камеру сказал, что это не его решение). И отказался мариновать Дибалу на скамье запасных. А клуб требовал этого, чтобы Пауло не наиграл количество матчей и минут, которое автоматически продлит его контракт на сезон 2025/26 с еще большим увеличением зарплаты. СМИ сообщают, что из-за этих аспектов Де Росси подавал в отставку еще в августе, но ее не приняли и приказали скрыть.

Интересно, что одним из первых требований Юрича было вернуть Залевски в команду, и его выполнили.

Что дальше?

"Кем-то в "Роме" овладела иллюзия всесилия", - заявил бывший спортивный директор клуба Вальтер Сабатини. Бывшие игроки Раджа Наингголан и Венсан Кандела говорят о безумии. Болельщики в шоке, готовят протесты и бойкоты, набросились на базе на капитана Лоренцо Пеллегрини, спрашивая: "Сколько тренеров вы еще уволите, пока не начнете показывать свои тестикулы?" А сам Пеллегрини вместе с вице-капитаном Джанлукой Манчини набросился на Фридкиных и Сулуку, требуя объяснений.

При этом никто не обращался к новому спортдиру Флориану Гизольфи. Он не участвовал в увольнении, Де Росси даже обнялся с ним при прощании. Еще один признак разобранности клуба.

Вокруг считают, что весь клуб разваливается, теряет свою идентичность, что его американским владельцам плевать на него и, кроме денег, они не видят ничего. А в "Роме" это тяжелейшее обвинение, ведь в этом клубе почитают не достижения (которых исторически мало), а преданность, лояльность, любовь к цветам клуба.

"Флаги уважают, их не используют как одеяла, чтобы прикрыть дыру в ране от освобождения того, кто обладал раздражающей популярностью, " - заявление ультрас. "Флагом" в Италии называют символов клуба. Таких как Де Росси. А Моуриньо - тот, о ком говорят во второй половине этого заявления. Он был бешено популярен. И Фридкины понимали, что, если они убирают Моура, сгладить это могут лишь приглашением флага. Как Де Росси. Даниэле воспользовались и выбросили.

Тотти и Де Росси в этом клубе боги. И теперь оба они изгнаны.

Почему в такой ситуации тренером избрали Юрича, когда без работы сидят Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Стефано Пиоли, Томас Тухель? К Пиоли как раз обратились первому, но он уже едет в Саудовскую Аравию. На остальных же не хотели тратить больших денег. Также, возможно, хотели управляемого тренера, который не будет ничего требовать. И с агентом которого - Джузеппе Ризо - очень хорошие отношения. Признак управляемости - контракт Ивана рассчитан до конца сезона с опцией продления лишь в случае выхода в Лигу Чемпионов.

Правда, в целом управляемым хорвата назвать трудно. По характеру он как раз похож на Моуриньо - буйный, постоянно жалуется на всех в клубе и вне его, часто удаляется с поля. Летом 2023-го года он даже подрался со спортивным директором своего "Торино" на тренировочной базе. "Когда матч заканчивается, я стаю хорошим человеком, но на поле не могу сдержаться". Оказывается, не только на поле.

Управляем он еще может быть потому, что это лучший шанс в его карьере. Хайлайтом которой до этого были места в Топ-10 с "Вероной" и "Торино" пять сезонов подряд - девятое и десятое. Эти команды были очень стабильны, организованны, первая вообще прыгала выше головы. Тренерские команды. Но явно чувствовался потолок, выше которого не способны прыгнуть. В том числе и из-за тренера. Он же часто жаловался на слабый характер своих игроков, на отсутствие у них амбиций и духа победителя.

Что касается игры, то он считается самым верным учеником Джан Пьеро Гасперини. Его долго считали наследником Гаспа в "Аталанте", но тот так и не ушел. Команды Юрича всегда играют с тремя центральными защитниками - 3-5-2 (а эту схему ведь начал пробовать Де Росси), 3-4-2-1, 3-4-1-2, очень много бегают, яростно прессингуют, причем индивидуально, отличаются высокой выносливостью и физической готовностью. Уже сообщают, что на первых тренировках в "Роме" он чаще всего требует от игроков скорость.

Правда, в отличие от "Аталанты", команды Юрича прессингуют не высоко, а в среднем блоке. В целом же они сильны в обороне, а в атаке всегда не хватало таланта, мысли и/или форвардов. Иван жаловался, что, если бы ему купили настоящего бомбардира, его команды забивали бы как "Аталанта". В двух последних сезонах лучший бомбардир его команды в лиге забивал 12 мячей, в трех до этого - не более восьми. Потому и команды по забитым в последние четыре сезона были на 13-17 местах в лиге, а по пропущенным - на 4-6.

Хорошая ли новость смена Де Росси на Юрича для Артема Довбика? Станет ли он тем самым бомбардиром, которого хорвату всегда не хватало? Схемы Юрича подходят ему. В последнем матче против "Дженоа" Де Росси играл по такой (3-5-2), и Артем отыграл свой лучший матч за клуб, забил. Теперь возле него постоянно будет один, а то и два игрока атаки, теперь на него будут подавать очень много навесов и прострелов в штрафную площадку.

А вот готов ли он бешено бегать, прессинговать, бешено заниматься в тренажерном зале, как требует Юрич? Украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не выдержали Гасперини. Выдержит ли Довбик мини-Гасперини? И более глобальный вопрос - выдержат ли Юрич и "Рома" друг друга? Способен ли вообще такой тренер преуспеть в таком клубе в такой ситуации?

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