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Фабио Капелло рассказал, что должен сделать Фонсека, чтобы одерживать победы вместе с Миланом

Италия

Легендарный специалист дал совет Пауло Фонсеки

Фабио Капелло рассказал, что должен сделать Фонсека, чтобы одерживать победы вместе с Миланом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сейчас "Милан" под эгидой Пауло Фонсеки терпит поражение как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии, в СМИ появились слухи о возможном увольнении Фонсеки.

Бывший наставник "Реала", "Ювентуса" и других команд Фабио Капелло поделился мнением о том, как действовать руководству "Милана" в такой кризисной ситуации.

"Было бы неправильно уволить Фонсеку, даже если он проигрывает дерби. Пауло также нужно время, хотя теперь от него зависит, как изменить ситуацию. Фонсека должна проникнуть в головы игроков, поскольку они, кажется, не готовы столкнуться с ситуациями, отличными от тех, они практиковались на тренировках. Они казались сытыми после Скудетто и так и не вернули этот голод.

Возможно, Златан Ибрагимович мог бы вернуть им это, потому что этот голод - это то, чего ему никогда не хватало", — сказал Капелло.

Напомним, "Милан" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А. Завтра команда Фонсеки сыграет против "Интера".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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