  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан больше не рассчитывает на сербского нападающего
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан больше не рассчитывает на сербского нападающего

Италия

Он может покинуть клуб в январе

Милан больше не рассчитывает на сербского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Лука Йович близок к уходу из "Милана" в январское трансферное окно. Об этом сообщает Николо Скира.

В последние дни августа ему поступили два предложения по продолжению карьеры, однако он их отклонил, чтобы остаться в составе "россонери". Теперь клуб не рассчитывает на серба.

Йович присоединился к миланцам в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до следующего лета.

В этом сезоне он провел два матча: вышел в старте в первом туре Серии А, а во втором туре появился со скамьи для запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Балотелли отказался от трансферов за границу ради мечты вернуться на чемпионат Италии
yellow-arrow
Фабио Капелло рассказал, что должен сделать Фонсека, чтобы одерживать победы вместе с Миланом
yellow-arrow
Мини-Гасперини вместо разорванного флага. История увольнений тренеров Ромы повторяется как фарс
Милан Лука Йович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости