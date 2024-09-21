Милан больше не рассчитывает на сербского нападающего

Нападающий "Милана" Лука Йович близок к уходу из "Милана" в январское трансферное окно. Об этом сообщает Николо Скира.

В последние дни августа ему поступили два предложения по продолжению карьеры, однако он их отклонил, чтобы остаться в составе "россонери". Теперь клуб не рассчитывает на серба.

Йович присоединился к миланцам в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до следующего лета.

В этом сезоне он провел два матча: вышел в старте в первом туре Серии А, а во втором туре появился со скамьи для запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.