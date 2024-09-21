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Милан больше не рассчитывает на сербского нападающего
Он может покинуть клуб в январе
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Лука Йович близок к уходу из "Милана" в январское трансферное окно. Об этом сообщает Николо Скира.
В последние дни августа ему поступили два предложения по продолжению карьеры, однако он их отклонил, чтобы остаться в составе "россонери". Теперь клуб не рассчитывает на серба.
Йович присоединился к миланцам в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до следующего лета.
В этом сезоне он провел два матча: вышел в старте в первом туре Серии А, а во втором туре появился со скамьи для запасных.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в семь миллионов евро.
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