Балотелли отказался от трансферов за границу ради мечты вернуться на чемпионат Италии

Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли рассказал, почему отклоняет предложения из-за границы:

"Я хочу вернуться в Серию А и поэтому остаюсь в Италии. Мне поступали предложения из-за границы, но я все отвергал, потому что надеюсь вернуться в Серию А.

Конечно, если предложения из Серии А не поступят, я сделаю другой выбор", — сказал Балотелли в интервью DAZN.