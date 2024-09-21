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Балотелли отказался от трансферов за границу ради мечты вернуться на чемпионат Италии
Мечтает о Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли рассказал, почему отклоняет предложения из-за границы:
"Я хочу вернуться в Серию А и поэтому остаюсь в Италии. Мне поступали предложения из-за границы, но я все отвергал, потому что надеюсь вернуться в Серию А.
Конечно, если предложения из Серии А не поступят, я сделаю другой выбор", — сказал Балотелли в интервью DAZN.
Напомним, Марио Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким "Адана Демирспор" закончился в конце июня. В июле 34-летний форвард мог перейти в бразильский "Коринтианс", но руководство в последний момент отказалось от трансфера.
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