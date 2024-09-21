Ювентус - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Антонио Конте приезжает в гости к "Ювентусу", и местные болельщики даже не знают, как его принимать, как относиться. Освистывать легенду клуба как игрока и как тренера, затем возглавившего принципиальных соперников - "Интер" и "Наполи"? Или же благодарить за все, что для него сделал? Увидим на стадионе. Что мы точно там увидим - так это жаркое противостояние сильных команд.

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Чемпионат Италии, пятый тур

21 сентября 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" 19:00 "Наполи"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1