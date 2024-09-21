  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Венеция - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венеция - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Малиновский в Венеции – смотреть онлайн трансляцию матча

Венеция - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Два бывших морских города-государства будут противостоять друг другу в матче Серии А с участием Руслана Малиновского.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Италии, пятый тур

21 сентября 2024. Венеция, "Стадио Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" 16:00 "Дженоа"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Венеція - Дженоа
Смотреть трансляцию

Текстовая трансляция матча Серии А Венеция – Дженоа

По теме
yellow-arrow
Малиновский на месте. Венеция - Дженоа. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Малиновский впервые за четыре тура выйдет в старте Дженоа
yellow-arrow
Ювентус - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Серия А Руслан Малиновский Наши за границей Дженоа (Генуя) Венеция смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости