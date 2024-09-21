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Венеция - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Малиновский в Венеции – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Два бывших морских города-государства будут противостоять друг другу в матче Серии А с участием Руслана Малиновского.
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Чемпионат Италии, пятый тур
21 сентября 2024. Венеция, "Стадио Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" 16:00 "Дженоа"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Венеція - ДженоаСмотреть трансляцию
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