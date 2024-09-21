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Серия А. Ужасная травма Малиновского, без него Дженоа проигрывает последней команде лиги

Италия
Обновлено

Украинца ожидает долгая реабилитация

Серия А. Ужасная травма Малиновского, без него Дженоа проигрывает последней команде лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Пятый тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Дженоа" 2:0

Голы: Бузио 63, Похьянпало 85

"Дженоа" сыграла вничью с "Интером" и "Ромой", играя весьма прилично, победила в гостях середняка "Монцу". А вот против аутсайдера предыдущего сезона "Вероны" и новичка Серии А нынешнего "Венеции" отыграла гораздо хуже. Причем похоже. 0:0 после первого тайма при совершенно унылой игре обеих команд и 0:2 после второго с первым голом из-за откровенного привоза вратаря Голлини.

В принципе, и в предыдущем сезоне "грифоны" лучше играли и добывали лучшие результаты против грандов, чем против аутсайдеров. Вот только полагаться на такой алгоритм слишком опасно. Очки нужно набирать против более слабых команд. А "Венеция" начинала тур последней в лиге лишь с одним очком и одним забитым мячом в четырех турах и сразу после 0:4 от кризисного "Милана".

Первый тайм был крайне скучным. Разбудили его хозяева, однажды. Еще на десятой минуте Голлини отбил удар Ористаньо в упор, первое добивание попало в защитника, второе пошло неточно. А далее и до перерыва игра служила отличным снотворным.

Второй тайм начался с крайне неприятного события. Руслан Малиновский в безобидной ситуации, без присутствия соперника рядом, собирался выбить мяч, но втопил ногу в газон. Так сильно, что лодыжка сломалась и стопа повернулась в другую сторону, в неестественное положение. Его ногу и корпус закрепили, и украинца вынесли на носилках. Его ожидает длительная реабилитация.

Далее на 55-ой минуте Де Винтер толкнул Бузио, но Похьянпало не реализовал пенальти - Голлини отбил. На 63-ей Пьерлуиджи вернул долг, проспав неточную подачу Бузио и позволив ей залететь в ворота. А в концовке матча Йебоа прорвался на правом фланге и выложил в штрафную чуть назад Похьянпало.

Малиновский вышел в стартовом составе впервые после первого тура. Иногда выдвигался во вторую линию прессинга позади двух форвардов, но чаще играл в глубине. Все его касания мяча состоялись очень далеко от ворот соперника. При этом тяжело работал в отборе, в разыгрывании мяча. В центре, справа и слева.

В первом тайме он был четвертым в команде по передачам с 25-ю и пятым по касаниям мяча с 30-ю. Точность передач - 88 процентов. Дважды выбил мяч, дважды отобрал, однажды заблокировал. Отдал четыре длинных паса, из них три точных. Выиграл три из четырех единоборств.

"Дженоа" остается с пятью очками после пяти туров, "Венеция" набрала четыре, и обе теперь считаются середняками.

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Комментарии
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Djarik
21.09.2024 в 18:16
Як ці додіки вже заї...зі своїми травмами.
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Комментарии 1
Djarik
21.09.2024 в 18:16
Як ці додіки вже заї...зі своїми травмами.
Ответить
0
0

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