Серия А. Ужасная травма Малиновского, без него Дженоа проигрывает последней команде лиги

Серия А. Пятый тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Дженоа" 2:0

Голы: Бузио 63, Похьянпало 85

"Дженоа" сыграла вничью с "Интером" и "Ромой", играя весьма прилично, победила в гостях середняка "Монцу". А вот против аутсайдера предыдущего сезона "Вероны" и новичка Серии А нынешнего "Венеции" отыграла гораздо хуже. Причем похоже. 0:0 после первого тайма при совершенно унылой игре обеих команд и 0:2 после второго с первым голом из-за откровенного привоза вратаря Голлини.

В принципе, и в предыдущем сезоне "грифоны" лучше играли и добывали лучшие результаты против грандов, чем против аутсайдеров. Вот только полагаться на такой алгоритм слишком опасно. Очки нужно набирать против более слабых команд. А "Венеция" начинала тур последней в лиге лишь с одним очком и одним забитым мячом в четырех турах и сразу после 0:4 от кризисного "Милана".

Первый тайм был крайне скучным. Разбудили его хозяева, однажды. Еще на десятой минуте Голлини отбил удар Ористаньо в упор, первое добивание попало в защитника, второе пошло неточно. А далее и до перерыва игра служила отличным снотворным.

Второй тайм начался с крайне неприятного события. Руслан Малиновский в безобидной ситуации, без присутствия соперника рядом, собирался выбить мяч, но втопил ногу в газон. Так сильно, что лодыжка сломалась и стопа повернулась в другую сторону, в неестественное положение. Его ногу и корпус закрепили, и украинца вынесли на носилках. Его ожидает длительная реабилитация.

Далее на 55-ой минуте Де Винтер толкнул Бузио, но Похьянпало не реализовал пенальти - Голлини отбил. На 63-ей Пьерлуиджи вернул долг, проспав неточную подачу Бузио и позволив ей залететь в ворота. А в концовке матча Йебоа прорвался на правом фланге и выложил в штрафную чуть назад Похьянпало.

Малиновский вышел в стартовом составе впервые после первого тура. Иногда выдвигался во вторую линию прессинга позади двух форвардов, но чаще играл в глубине. Все его касания мяча состоялись очень далеко от ворот соперника. При этом тяжело работал в отборе, в разыгрывании мяча. В центре, справа и слева.

В первом тайме он был четвертым в команде по передачам с 25-ю и пятым по касаниям мяча с 30-ю. Точность передач - 88 процентов. Дважды выбил мяч, дважды отобрал, однажды заблокировал. Отдал четыре длинных паса, из них три точных. Выиграл три из четырех единоборств.

"Дженоа" остается с пятью очками после пяти туров, "Венеция" набрала четыре, и обе теперь считаются середняками.