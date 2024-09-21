Серия А. Ювентус - Наполи 0:0. Конте есть, Мотты нет

Серия А. Пятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 0:0

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Калулу, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни (К. Тюрам 80), Н. Гонсалес, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович (Веа 46)

"Наполи": Мерет (Каприле 36), Ди Лоренцо, Буонджорно, Ррахмани, Политано (Фолоруншо 73), Лоботка (Гилмор 87), Ангисса, МакТоминей, Оливера, Лукаку (Симеоне 72), Кварацхелия (Нерес 73)

Предупреждениe: МакКенни 33

Главный арбитр: Даниэле Довери

Ну и ну! Третий 0:0 "Ювентуса" в лиге подряд. А начиналось все так ярко, красиво. Двумя 3:0 подряд. Даже начали говорить не просто о возрождении "Юве", а о появлении новой версии, о ярком, атакующем, быстром, агрессивном "Юве", который хочет доминировать, создавать, забивать. Тем более, что сам Тьяго Мотта постоянно это говорит. Но на самом деле в этих трех "нулевках" его команда и не заслужила победить.

Сегодня не заслужил победить и "Наполи". После 4:0 в предыдущем гостевом матче, 3:0 во втором туре, в целом трех побед подряд в одном сезоне впервые с февраля 2023-го года от него также ожидали большего. Тем более, что, в отличие от "Ювентуса", не играл во вторник в Лиге Чемпионов и не играет в Еврокубках вообще. Но мы хотя бы знаем Антонио Конте, знаем, как он любит закрываться в такого рода матчах.

Corriere dello Sport сегодня утром давал заголовок "Пятизвездочный матч", а также заявлял, что сегодня может родиться "АнтиИнтер", то есть может проясниться, кто является главным соперником чемпиона в борьбе за Скудетто. Но если судить по сегодняшнему матчу, соперников у "Интера" нет.

Конте, впервые после ухода из "Ювентуса" в 2014-ом году тренировавший в гостях против него при болельщиках на трибунах (ранее мешал коронавирус), сильно удивил отказом от трех центральных защитников, добавив опорника МакТоминея и перейдя на схему соперника - 4-3-3. Скорее всего, это стало одной из причин такой закрытой, скучной игры. Как и замена в перерыве Моттой форварда Влаховича на защитника Веа.

При этом как раз МакТоминей создал первый опасный момент на 29-ой минуте, продвинувшись вперед и пробив метров с 20-ти. Ди Грегорио отбил. Вскоре Микеле на инстинкте отбил странный навес со штрафного удара с фланга, летевший в ворота. А вратари "Наполи" (Каприле заменил Мерета из-за травмы) в первом тайме отдыхали.

Во втором тайме хозяева уже начали кое-где прорываться, доминировать. Например, владение мячом они в итоге выиграли со счетом 65:35. Крученый удар Йилдиза пришлось брать Каприле. Коопмейнерс с хорошей позиции пробил выше ворот. Уже Конте был недоволен и заменил всю свою линию атаки, которая обеспечила ему лидерство в лиге по ударам по воротам после первых четырех туров. Но это ни на что не повлияло.

В итоге 9:8 по ударам по воротам, 1:1 - по ударам в створ и матч, о котором я забыл уже в то время, как писал этот отчет. Из позитива для команд - разумеется, без пропущенных, продление серии без них "Ювентуса" в лиге до шести матчей, в том числе всех пяти в нынешнем сезоне, продление беспроигрышных серий для обеих (лишь одно поражение на двоих в сезоне). Ну и получается, что они хорошо отдохнули.