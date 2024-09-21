Серия А. Матчи Пармы не обходятся без драмы и красных карточек - вернулась с 0:2 в добавленное время

Серия А. Пятый тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Парма" 2:2

Голы: Доргу 32, Крстович 59 - Алмквист 90+2, Айно 90+4

Удаления: Жилбер 47 (прямая красная) - Канчелльери 58 (прямая красная)

В четырех из пяти матчей "Пармы" в сезоне в Серии А были показаны красные карточки. Причем она сегодня получила в третьем матче подряд. Также в ее третьем матче подряд результат определился по итогам драмы. Хотя бы на этот раз - в ее пользу. Она вела в счете на 90-ой минуте матча против "Наполи", но проиграла, вела со счетом 2:0 против "Удинезе", но проиграла. Сегодня же уступала со счетом 0:2 на 90-ой минуте, но сыграла вничью.

"Лечче" также не впервые в сезоне участвует в драме. Свою единственную победу он добыл, играя почти целый второй тайм вдесятером. Выходит, что у него также ситуация по драмам выравнивается - однажды в его пользу, однажды - против.

Гораздо больше работал вратарь хозяев Фальконе. В створ его ворот попали десять ударов, в створ ворот Сузуки - всего три. Владимиро отбил опасные удары низом Михайлы и Мана и удар Бонни в упор. А пропустил Зайон после паса вразрез Рамадани и выхода Доргу один-на-один.

Второй тайм начался с пощечины Жилбера Канчелльери и удаления первого. Но и последний продержался на поле ненамного больше, уйдя за фол последней надежды на Доргу. Этот штрафной удар хозяева реализовали с помощью рикошета. Но гости продолжали атаковать, второй тайм выиграли по ударам по воротам со счетом 17:4, а по владению мячом - 72:28 - и своего добились.

Фальконе вновь отбивал удар Мана, ногой отбил удар Мохамеда в упор, рукой - удар Бонни в упор. Хотя и Сузуки выиграл выход один-на-один с Крстовичем. В итоге же удар Мохамеда был отбит, но отлетел к Алмквисту. Эти две замены стали успешными, в отличие от Канчелльери. Стала и еще одна. Угловой выбили плохо, Мохамед навесил вновь, а Айно забил головой в падении.

Обе команды с пятью очками в середине турнирной таблицы.

