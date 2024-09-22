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Конте - о 0:0 с Ювентусом: Я опасался за наши действия в обороне
Оценил ничью
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью в 5 туре чемпионата Италии.
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал игру:
Я знаю, как тяжело сыграть вничью с "Ювентусом" на его поле, но мы действовали очень хорошо.
Я опасался за наши действия в обороне, в атаке мы можем действовать гораздо лучше. Были ситуации, которыми можно было пользоваться. Мы можем добиться большего, когда владеем мячом в определенных зонах поля.
Также итальянский специалист ответил на вопрос о схеме игры.
Изменил ли я схему? Нет, просто в схеме 3-5-2 я бы устранил слишком много своих футболистов, например, Лукаку еще не принял форму.
Напомним, что команды сыграли 0:0 в чемпионате Италии впервые за 27 лет. В последний раз такой результат был зафиксирован в сезоне 1996/97. Добавим, что "Ювентус" остается единственной командой в топ-5 лиг, которая не пропустила ни одного гола.
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