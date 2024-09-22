Конте - о 0:0 с Ювентусом: Я опасался за наши действия в обороне

Вчера "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью в 5 туре чемпионата Италии.

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал игру:

Я знаю, как тяжело сыграть вничью с "Ювентусом" на его поле, но мы действовали очень хорошо.

Я опасался за наши действия в обороне, в атаке мы можем действовать гораздо лучше. Были ситуации, которыми можно было пользоваться. Мы можем добиться большего, когда владеем мячом в определенных зонах поля.

Также итальянский специалист ответил на вопрос о схеме игры.

Изменил ли я схему? Нет, просто в схеме 3-5-2 я бы устранил слишком много своих футболистов, например, Лукаку еще не принял форму.