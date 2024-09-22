Рома – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Это будет первый матч кризисной "Ромы" под руководством Ивана Юрича. Интересно, как повлияет назначение нового наставника на команду и Довбика в частности.

И матч будет не против какого-то аутсайдера, как в прошлом сезоне, а против команды из топа турнирной таблицы, именно там находится "Удинезе" на данный момент. Трудный и интригующий матч!

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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Серия А. 5 тур.

22 сентября. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Эрманно Феличиани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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