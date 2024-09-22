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Интер – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Может ли это стать решающим матчем для Фонсеки?
Getty Images / Global Images Ukraine
Карьера Фонсеки в "Милане" пока складывается не лучшим образом и наверняка он хотел бы сыграть матч против одного из аутсайдеров лиги, чтобы постараться одержать победу и немного нормализовать настроение в команде, но не сегодня.
Сегодня у них миланское дерби против "Интера" и это выглядит как невероятно сложный вызов, с которым его подопечным, вероятно, не справиться. Но увидим.
Стартовый свистокпрозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.
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Серия А. 5 тур.
22 сентября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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