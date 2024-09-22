  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Назревает конфликт. Ибрагимович недоволен работой экс-коуча Шахтера в Милане
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назревает конфликт. Ибрагимович недоволен работой экс-коуча Шахтера в Милане

Италия

Ибрагимович может повлиять на увольнение Фонсеки

Назревает конфликт. Ибрагимович недоволен работой экс-коуча Шахтера в Милане

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководства "Милана" Златан Ибрагимович недоволен работой Паула Фонсеки в должности главного тренера "Милана". Об этом сообщает OneFootball.

По имеющейся информации, Златан Ибрагимович относится к Фонсеке с прохладой и незаурядной долей скепсиса. Отмечается, что как только португалец прибыл в "Милан", Ибрагимович спросил у Фонсеки: "Кого ты тренировал?".

Читайте такжеИнтер – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Отмечаем, что Фонсеку могут уволить после матча против "Интера", который состоится сегодня в 21:45.

Напомним, Фонсека был тренером "Порту", "Браги", "Шахтера", "Ромы" и "Лилля".

По теме
yellow-arrow
Интер – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Рома – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024
Златан Ибрагимович Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OneFootball
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости