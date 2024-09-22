Назревает конфликт. Ибрагимович недоволен работой экс-коуча Шахтера в Милане

Советник руководства "Милана" Златан Ибрагимович недоволен работой Паула Фонсеки в должности главного тренера "Милана". Об этом сообщает OneFootball.

По имеющейся информации, Златан Ибрагимович относится к Фонсеке с прохладой и незаурядной долей скепсиса. Отмечается, что как только португалец прибыл в "Милан", Ибрагимович спросил у Фонсеки: "Кого ты тренировал?".

Отмечаем, что Фонсеку могут уволить после матча против "Интера", который состоится сегодня в 21:45.

Напомним, Фонсека был тренером "Порту", "Браги", "Шахтера", "Ромы" и "Лилля".