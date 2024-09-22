  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Они могут играть вместе". Новый тренер Ромы - о тройке Дибала, Довбик и Соуле
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Они могут играть вместе". Новый тренер Ромы - о тройке Дибала, Довбик и Соуле

Италия

Поделился тактическими планами

"Они могут играть вместе". Новый тренер Ромы - о тройке Дибала, Довбик и Соуле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоназначенный тренер "Ромы" Иван Юрич поделился мыслями о своих планах на римскую команду и рассказал о ментальном состоянии игроков.

Когда тренеры теряют работу, результаты всегда имеют влияние на это. Даниэле также говорил это, когда пришел на должность. Вы не получаете результатов и рискуете быть уволенными - так оно и бывает. И это произошло здесь.

Я чувствую, что команда отдала все ради Даниэле. Иногда ты возглавляешь команду, и ты чувствуешь проблемы вокруг. Я не заметил этого здесь. Команда отдала все, что имела для тренера. Не было никаких вопросов. Я считаю, что единственной причиной были результаты, как и для всех тренеров в мире.

У "Ромы" есть фантастический игрок - Пауло Дибала. Как вы видите его в вашем тактическом плане?

Я также видел предыдущие четыре игры. Пауло умен, и он также прекрасно работает в обороне - он всегда хорошо размещается на поле. Мы все знаем его качества. Я хотел бы сыграть с ним на позиции правого форварда, он может смещаться в центр под левую ногу.

В последние дни я видел, что он очень хорошо справляется с обеими фазами игры. Понятно, что ему не нужно делать забеганий на 100 метров. Однако он выполняет защитную работу очень тщательно. Я не вижу никаких проблем в атаке, если он в форме. Даже сейчас вы видите игрока великолепного качества.

Поскольку Дибала и Матиас Соуле сыграли вместе одну игру из четырех, могут ли они сыграть вместе с Артемом Довбиком? Или это лишь опция для изменений во время матча?

Они могут играть вместе. Я думаю, что Дибала не играл из-за того, что с ним происходило. Абсолютно так, они оба могут играть вместе, без проблем.

Напомним, сейчас "Рома" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сегодня команда Довбика сыграет против "Удинезе" в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Назревает конфликт. Ибрагимович недоволен работой экс-коуча Шахтера в Милане
yellow-arrow
Интер – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Рома – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Удинезе Артем Довбик Иван Юрич Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рома
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости