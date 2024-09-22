Официально: Генеральный директор Ромы уходит в отставку после скандала с Де Росси

"Рома" объявила об отставке генерального директора Лини Соулуку.

"Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях. Владельцы клуба сохраняют полную преданность росту и успеху 'Ромы', уделяя особое внимание ценностям, которые делают наш клуб таким особенным", — говорится в заявлении "Ромы".

По информации источника, Лина Соулуку стояла за отставкой Даниэле де Росси, вчера появилась информация, что бывшего генерального директора взяли под полицейскую защиту после оскорблений и угроз от ультрас "Ромы".

Напомним, что Лина Соулуку занимала должность генерального директора с апреля 2023 года, до этого она работала гендиректором "Олимпиакоса".

Добавим, что новым тренером "Ромы" был назначен Иван Юрич, контракт которого действует лишь до конца текущего сезона. Предполагается, что Юрич имеет пункт, который позволяет ему продлить контракт еще на год, если команда попадет в Лигу чемпионов.