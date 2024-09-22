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Серия А. Лацио открывает счет, но проигрывает Фиорентине за три дня до Динамо

Италия

Первая победа "фиалок" в сезоне

Серия А. Лацио открывает счет, но проигрывает Фиорентине за три дня до Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио" 2:1

Голы: Гудмундссон 49 (пен.), 90+1 (пен.) - Хила 41

"Фиорентина": Де Хеа, Кварта, Комуццо (Раньери 46), Бираги (Гудмундссон 46), Додо, Мандрагора (Куаме 65), Катальди (Адли 83), Бове, Гозенс, Кольпани (Иконе 81), Кен

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 69), Патрик, Хила, Тавареш, Кастровилли (Ровелла 61), Гендузи, Исаксен (Чауна 61), Диа (Педро 69), Дзакканьи, Нослин

Предупреждения: Гозенс 11, Бираги 42, Кен 90+5 - Исаксен 26, Патрик 86, Тавареш 89

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