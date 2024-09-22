Сын Златана Ибрагимовича забил гол в дерби против Интера

В рамках пятого тура Примаверы – молодежного чемпионата Италии – "Интер" U-20 играл против "Милана" U-20. "Россонери" победили со счетом 3:1.

Одним из авторов глав стал Максимилиан Ибрагимович – сын легенды и один из советников владельцев "Милана" Златана Ибрагимовича.

???? IBRA JR, GOL ANCHE NEL DERBY

Quarto gol stagionale in Primavera per Maximilian Ibrahimovic (2006), che colpisce anche nel derby contro l'Inter. (Immagini Sportitalia) pic.twitter.com/DT5u1Or4pu — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) September 22, 2024

Сегодня Максимилиану исполняется 18 лет. Это его четвертый гол в пяти матчах Примаверы. Летом он подписал контракт с "Миланом" до 2027 года.

"Милан" U-20 сейчас идет на второй позиции в чемпионате и уступает один зачетный пункт "Роме" U-20. "Интер" U-20 после поражения находится на 10-м месте.

Напомним, что сегодня в 21:45 сыграют основные команды "Интера" и "Милана" в рамках пятого тура Серии А.