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Сын Златана Ибрагимовича забил гол в дерби против Интера
"Россонери" одержали победу
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках пятого тура Примаверы – молодежного чемпионата Италии – "Интер" U-20 играл против "Милана" U-20. "Россонери" победили со счетом 3:1.
Одним из авторов глав стал Максимилиан Ибрагимович – сын легенды и один из советников владельцев "Милана" Златана Ибрагимовича.
???? IBRA JR, GOL ANCHE NEL DERBY— Filippo Maggi (@Filippomaggi97) September 22, 2024
Quarto gol stagionale in Primavera per Maximilian Ibrahimovic (2006), che colpisce anche nel derby contro l'Inter. (Immagini Sportitalia) pic.twitter.com/DT5u1Or4pu
Сегодня Максимилиану исполняется 18 лет. Это его четвертый гол в пяти матчах Примаверы. Летом он подписал контракт с "Миланом" до 2027 года.
"Милан" U-20 сейчас идет на второй позиции в чемпионате и уступает один зачетный пункт "Роме" U-20. "Интер" U-20 после поражения находится на 10-м месте.
Напомним, что сегодня в 21:45 сыграют основные команды "Интера" и "Милана" в рамках пятого тура Серии А.
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