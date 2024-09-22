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Сын Златана Ибрагимовича забил гол в дерби против Интера

Италия

"Россонери" одержали победу

Сын Златана Ибрагимовича забил гол в дерби против Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках пятого тура Примаверы – молодежного чемпионата Италии – "Интер" U-20 играл против "Милана" U-20. "Россонери" победили со счетом 3:1.

Одним из авторов глав стал Максимилиан Ибрагимович – сын легенды и один из советников владельцев "Милана" Златана Ибрагимовича.

Сегодня Максимилиану исполняется 18 лет. Это его четвертый гол в пяти матчах Примаверы. Летом он подписал контракт с "Миланом" до 2027 года.

"Милан" U-20 сейчас идет на второй позиции в чемпионате и уступает один зачетный пункт "Роме" U-20. "Интер" U-20 после поражения находится на 10-м месте.

Напомним, что сегодня в 21:45 сыграют основные команды "Интера" и "Милана" в рамках пятого тура Серии А.

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