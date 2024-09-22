Серия А. Рома - Удинезе 3:0. Гол и практически ассист Довбика, прорыв его команды

Серия А. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Удинезе" 3:0

Голы: Довбик 19, Дибала 49 (пен.), Бальданци 70

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, Кристанте (М. Коне 83), Писилли (Паредес 60), Эль-Шаарави (Эрмосо 83), Лоренцо Пеллегрини (Бальданци 69), Дибала (Суле 83), Довбик

"Удинезе": Окойе, Т. Кристенсен, Кабаселе (Туре 75), Бийол, Эхизибе, Эккеленкамп (Ловрич 63), Карлстрем, Х. Камара (Земура 63), Товен (Браво 75), Бреннер, Лукка (Дэвис 46)

Предупреждения: Писилли 31, Кристанте 80 - Лукка 3, Т. Кристенсен 39

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Увольнение Даниэле Де Росси, бурная реакция на него, баннеры и угрозы в адрес Генерального директора Лины Сулуку, как заявляли, принявшей это решение, просьба последней о полицейском эскорте, ее уход в отставку сегодня утром, бойкот ультрас в первые 30 минут сегодняшнего матча - в эти сумасшедшие дни в "Роме" даже предпочитали бы, чтобы не было футбола. Но он состоялся, да еще и против лидера лиги "Удинезе", да еще и дома против враждебных трибун.

Насколько враждебных? Ультрас и вместе с ними многие другие и вправду не присутствовали в первые 30 минут матча. А до этого освистывали игроков своей команды, разместили баннеры в поддержку Де Росси и с осуждением игроков и клуба. Освистывали и перед началом матча, и после свистка на перерыв, несмотря на лидерство в счете. Причем особенно - капитанов Лоренцо Пеллегрини и Брайана Кристанте, которых считали виновными в бунте против Де Росси.

В таких условиях начинал каденцию Иван Юрич. Говоря о команде, хорошо подготовленной Де Росси, о схожести их футбольной философии, о желании играть агрессивно, быстро, боевито, с прессингом. Так сыграть получилось, причем на протяжении всего матча, а не немного более тайма, как неделю назад против "Дженоа". Получилось уверенно разнести соперника, выигравшего три матча подряд.

Правда, выиграл их "Удинезе" с разницей в один мяч, неделю тому пришлось возвращаться с 0:2 в начале второго тайма. То есть он не играл особо блестяще. А сегодня, после десяти очков в первых четырех турах, то есть рекорда клуба, после девяти матчей лиги без поражений, он развалился. Проиграв сопернику, который выиграл лишь один из своих девяти предыдущих матчей лиги. Все перевернулось с ног на голову. Или с головы на ноги. Еще неясно, как именно.

"Рома" начала как любит Юрич - активным прессингом. Высоко. Причем интересно, что часто в первой линии прессинга оказывался не Артем Довбик, а атакующие полузащитники - Пеллегрини, Эль-Шаарави, даже опорник Писилли. Часто украинец располагался ниже на поле, чем двое-трое и даже четверо игроков его команды. Часто и во время прессинга и даже во время начала атак с мячом украинец играл в глубине поля, принимал первые мячи, раздавал и лишь потом шел вперед.

Все это приносило дивиденды форварду и всей команде. Она полностью закрыла "Удинезе" в его штрафной в первой четверти матча. Владея мячом более 70-ти процентов времени. И она создавала. Уже на второй минуте прострел нашел Эль-Шаарави, но тот запутался в ногах. Вскоре заброс с левого фланга вперед нашел Довбика в штрафной, но тот немного не успел, да и защитник мешал. Удар вышел в створ, вратарь был вынужден тащить, но сила удара не была большой.

Именно в эти минуты "Рома" могла пропустить, когда Свилар ошибся на выходе и отбил мяч очень недалеко. Но Эхизибе с угла вратарской пробил плохо, да и защитник мешал. А через минуту "Рома" перехватывает мяч в центре поля, Эль-Шаарави дает на ход Довбику, Артем входит в штрафную по левой стороне и успевает пробить под дальнюю стойку до того, как его накроет защитник. Второй гол украинца в сезоне. Он забивает во втором матче подряд.

Во второй половине тайма "Рома" начала отступать и уже не прессинговала так высоко. Теперь она хотела ловить соперника на перехватах и контратаках. Несколько раз получалось неплохо, и с комбинациями хозяева входили в штрафную гостей. Но подводила точность ударов. Пеллегрини, Челика, Дибалу. Подвела и Довбика, когда прострел Кабаселе выбил прямо на него в центре штрафной. Артему никто не мешал, но он в одно касание пробил выше.

Неделю тому "Рома" также провела очень мощный первый тайм. Даже больше - 50 минут. Но тогда забила лишь однажды, затем растворилась и в итоге не победила, что и стоило Де Росси поста. На этот раз удалось забить второй. Довбик отобрал мяч на фланге, отдал Дибале, тот ворвался в штрафную и в борьбе с Бийолом упал. Несколько нарисовал, но ногу защитник выставлял опасно. Так что ВАР после проверки не позвал арбитра. Пенальти и 2:0.

Далее римляне снизили темп, отошли в оборону. Прессинговали гораздо менее активно и гораздо менее высоко. Чаще оставляя Довбика одного в первой линии прессинга. Артем работал, принимал мячи, боролся, даже пасовал пяткой дважды, но в одиночку ему было гораздо тяжелее. А его команда еще и пропустила контратаку. Товен ее завершал ударом с 14-ти метров, и Свилар вытащил практически из "девятки".

После этого хозяева вернули инициативу, выполнили замену Лоренцо Пеллегрини на Бальданци и быстро забили. Довбик выиграл верховую дуэль, Бальданци прорвался слева, разыграл с украинцем "стенку" перед входом в штрафную и уже в самой штрафной прошил вратаря. Ассист не засчитали из-за касания мяча защитником на пути к автору гола, но важное участие украинца в голе несомненно.

На этом матч был закончен. Далее можно отметить разве что гол Довбика из положения вне игры на 81-ой минуте. Он получил длинный пас на ход, промчал с мячом, вошел в штрафную по левой стороне и подсек над вратарем. Но там во время паса был явный офсайд.

"Рома" начинала матч без побед в сезоне и в равенстве очков с зоной вылета, а завершила выше "Милана" и в равенстве очков с "Аталантой", "Фиорентиной" и "Болоньей" в середине турнирной таблицы. Хотя у первых двух еще матч в запасе. Возможно, "джаллоросси" высвободились после землетрясения и начали новый путь. А "Удинезе" не выдержал медных труб, просто не явился сегодня на игру и потерял первое место. На данный момент он третий.

Статистические показатели Довбика - 20 передач с 80-ю процентами точности, 31 касание мяча. По пасам и касаниям он худший в стартовом составе команды. Зато трижды пробил по воротам (лучший на поле вместе с Дибалой и Бреннером), причем дважды - в створ, однажды выбил мяч, дважды пытался прорываться на дриблинге, принял участие в 14-ти единоборствах, выиграв пять. И по участию, и по победам в дуэлях лучший в команде.