Серия А. Интер - Милан 1:2. О пользе прижатия к стенке

Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Димарко 27 - Пулишич 10, Габбия 89

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Аугусто 82), Думфриз (Дармиан 63), Чалханоглу (Асллани 63), Барелла (Зелински 74), Мхитарян (Фраттези 63), Димарко, Лаутаро Мартинес, М. Тюрам

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Окафор 78), Мората (Лофтус-Чик 78), Абрахам (Павлович 90+2), Леау (Чуквуэзе 87)

Предупреждения: Мхитарян 18, Чалханоглу 40, Асллани 86, Димарко 88 - Фофана 38

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Два гранда - "Милан" и "Рома" - начали сезон ужасно, без побед в первых четырех турах. Неудивительно, что пресса устроила свистопляску вокруг них, обильно сообщая о проблемах и скандалах, а ультрас выдавали письма и баннеры с угрозами и требованиями уважать футболку. Главный тренер второй в итоге был уволен, но сразу после его увольнения команда победила, еще и со счетом 3:0. Главный тренер первого был бы уволен в случае поражения, но победил в Миланском дерби.

Более того, именно при Паулу Фонсеке "Милану" удалось прервать ужасную серию в дерби во всех турнирах - шесть поражений подряд. Это уже был антирекорд для "россонери". Седьмое подряд стало бы общим антирекордом дерби, поскольку ранее никто и никогда в нем не добывал семь побед подряд. Португалец еще и стал первым, кто нанес "Интеру" поражение в любом турнире на "Джузеппе Меацца" в 2024-ом году.

Вряд ли в каком-либо из предыдущих шести дерби "Интер" был настолько явным фаворитом. Чемпион, предельно собранный, отмобилизованный, вышколенный, выигравший свой первый Топ-матч в сезоне в лиге (у "Аталанты") со счетом 4:0. После такой серии в дерби, после почетной ничьей в Манчестере против "Сити" в Лиге Чемпионов. Против команды, проигравшей дома "Ливерпулю" без вариантов, с ужасающе слабой игрой, недостойной гранда, с бурей вокруг и слухами о ссоре всех со всеми.

Впрочем, тем и драгоценно дерби. Любое дерби. У него свои законы. А точнее - нет никаких законов. В нем довольно часто побеждает команда, считающаяся аутсайдером. Потому Симоне Индзаги и говорил, что все прошлые матчи остались лишь в памяти, а за память очков не дают. Потому президент "Интера" Джузеппе Маротта говорил, что команде есть много что терять.

В чем причина нынешнего поражения "Интера"? Недооценил соперника, решил, что легко продолжит серию? Был слишком удивлен новой тактической схемой Фонсеки - 4-4-2 с двумя чистыми форвардами? Слишком устал после "Сити", тем более, что играл против него на день позже, чем "Милан", и в гостях, а не на "Меацца", как "Милан"? Чемпион и вправду выглядел сильно уставшим. Что признал и его защитник Алессандро Бастони во флеш-интервью в перерыве. И еще более уставшим выглядел после перерыва.

В четырех из шести предыдущих дерби "Интер" забивал первым в первые 18 минут. В 11-ти из 12-ти последних (12-ое было нулевой ничьей) забивал "Милану" первым, вне зависимости от минут. Здесь пропустил первым до 18-ой минуты. Причем заслуженно. Абрахам и Мората и вправду сразу же начали докучать, давить. А когда присоединился Пулишич - пришел гол. Мхитарян принимал мяч на грудь, Кристиан перехватил метрах в 35-ти от ворот, ворвался в штрафную, сбрасывая защитников, и в падении забил.

Американец - безоговорочно лучший игрок "Милана" с начала сезона. Уже четвертый его гол в шести матчах во всех турнирах при двух ассистах.

Против "Ливерпуля" Пулишич также забил рано, даже на третьей минуте. Но тогда соперник вернулся. Здесь соперник также начал возвращаться. Вязко, медленно. Но все же после 30-ти процентов владения мячом в первые 15 минут "Интер" набрал с 15-ой и до конца тайма 64. А также 7:0 по ударам по воротам. Хотя с моментами было туго. Но в итоге Димарко получил пас поперек поля от Бареллы, отдал Лаутаро перед входом в штрафную, тот убрал финтом одного и вернул пас левее мимо двоих. 1:1.

В концовке тайма Маньян тащил удар Тюрама. Но второй тайм вновь активнее начал "Милан". Леау пробил головой - Зоммер вытащил. Впрочем, после этого наступило затишье минут на 15-17. А вот затем - очень быстрая игра без центра поля с обоюдными атаками. Маньян отбивал удары Чалханоглу и Лаутаро, Габбия в последний момент заблокировал Димарко, удар Рейндерса с рикошетом еле отбил Зоммер, с трудом он отбил и удар Леау в угол, Абрахам в контратаке пробил очень близко.

Второй тайм по ударам по воротам "Милан" выиграл со счетом 14:5. Потому, пожалуй, гол заслужил. И получил его от игрока, который хромал и чуть не покинул поле. Центральный защитник Габбия, воспитанник клуба, головой замкнул штрафной Рейндерса с фланга. В самой концовке.

"Милан" сравнивается по очкам с "Интером" - по восемь. Оба не в зоне Лиги Чемпионов, но "россонери" явно поднимаются вверх. Ведь они одержали уже вторую победу в лиге подряд. А вот "нерадзурри" потеряли очки во втором матче лиги подряд и после 4:0 над "Аталантой" в Серии А упали очень сильно. И после поражения в дерби, прервавшего их рекордную историческую серию, еще и такого драматичного, реальная опасность упасть еще сильнее.