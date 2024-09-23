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Один из трех тренеров может возглавить Милан после увольнения Фонсеки
Победа в дерби снизит давление на Паулу
Getty Images/Global Images Ukraine
Под руководством Фонсеки "россонери" одержали 2 победы в пяти турах Серии А и неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Также Паулу успел поконфликтовать Тео Эрнандес и Рафаэлем Леау.
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Маурицио Сарри, Эдин Терзич и Дэвид Мойес фигурируют среди претендентов на пост главного тренера, если он станет вакантным в ближайшее время.
Сарри находится без работы с марта 2024 года, когда покинул "Лацио". Мойес последние 7 сезонов проработал с "Вест Хэмом". Терзич по итогам прошлой кампании прекратил сотрудничество с "Боруссией" (Дортмунд).
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