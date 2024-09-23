  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому

Италия

Но Довбик остается в центре проекта

Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский специалист по итальянскому футболу Юрий Шевченко высказался о роли нападающего сборной Украины Артема Довбика в "Роме" при Иване Юриче.

“Вся игра на Довбика – ничего не меняется. Артём остается в центре проекта, другое дело, что нападающие Юрича никогда не были результативными. Но у Юрича никогда не было таких игроков, как Дибала и Соуле".

Читайте также"Они могут играть вместе". Новый тренер Ромы - о тройке Дибала, Довбик и Соуле

"Здесь вообще все не для него – у "Ромы" нет мощных выносливых вингбеков, а технических игроков больше, чем физически сильных. Вызов для тренера, которому придется либо менять игроков, либо изменяться самому”, – говорится в сообщении телеграмм-канала.

В четверг "волки" стартуют в Лиге Европы в матче против Бильбао.

По теме
yellow-arrow
Один из трех тренеров может возглавить Милан после увольнения Фонсеки
yellow-arrow
Черная серия прервана. Интер — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
Артем Довбик ФК Рома Иван Юрич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ДжанлукаЛападула
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости