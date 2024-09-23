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Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому
Но Довбик остается в центре проекта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский специалист по итальянскому футболу Юрий Шевченко высказался о роли нападающего сборной Украины Артема Довбика в "Роме" при Иване Юриче.
“Вся игра на Довбика – ничего не меняется. Артём остается в центре проекта, другое дело, что нападающие Юрича никогда не были результативными. Но у Юрича никогда не было таких игроков, как Дибала и Соуле".
"Здесь вообще все не для него – у "Ромы" нет мощных выносливых вингбеков, а технических игроков больше, чем физически сильных. Вызов для тренера, которому придется либо менять игроков, либо изменяться самому”, – говорится в сообщении телеграмм-канала.
В четверг "волки" стартуют в Лиге Европы в матче против Бильбао.
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