Фонсека: Долгое время не видел команду, которая создавала бы Интеру столько проблем

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал минимальную победу над "Интером" (2:1) в 5 туре Серии А.

"Это была важная победа, потому что мы давно не выигрывали дерби. У игроков хватило смелости. Я долгое время не видел команду, которая создавала бы "Интеру" столько проблем.

Я не думаю, что мы изменили структуру. Мы просто сделали кое-что немного по-другому, а именно: в случае возникновения трудностей опускали Фофана к центральным защитникам. Изменились лишь игроки.

Не буду слышать о своем будущем целую неделю? Для меня это не имеет большого значения, так как я ничего не слушаю и не смотрю по этому поводу. Для меня важно, чтобы игроки верили в наши идеи", - сказал специалист в интервью DAZN.