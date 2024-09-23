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Индзаги - после 1:2 с Миланом: Мы уже потеряли слишком много очков

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Индзаги - после 1:2 с Миланом: Мы уже потеряли слишком много очков

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги проанализировал домашнее поражение от "Милана" (1:2) в Серии А.

"Конечно, "Милан" — очень хорошая команда. Они выступили лучше нас сегодня вечером и заслужили победу.

У нас был неправильный подход к делу, и мы не были достаточно сплоченной командой, что для нас редкость. Мы не начали ни один из таймов с правильным настроем. Я пытался кое-что изменить, но это не помогло.

Мы не были целостными, потеряли структуру и позволяли делать слишком много проникающих передач. После того, как мы сравняли счет, в течение 20 минут у нас было еще несколько голевых возможностей, но затем мы вышли на второй тайм с тем же неправильным настроем, что и на первый. Это и стало решающим фактором, мы не работали как единая команда.

Мы должны были сделать больше, и я, как тренер, должен взять на себя ответственность. Мы понимаем, что это дерби, но при этом не были похожи на команду, что является редкостью за последние три года.

Теперь мы уже потеряли слишком много очков в Серии А, а эта потеря особенно болезненна", - сказал Индзаги.

После 5 туров "Интер" идёт на 7-м месте в чемпионате Италии, имея в активе 8 очков.

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Интер (Милан) Милан Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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