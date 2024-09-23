Нападающий "Ромы" Артём Довбик оценил крупную победу над "Удинезе" (3:0) в Серии А.

Напомним, что по итогам матча украинец был признан лучшим игроком (MVP) встречи.

"Этот результат очень важен для нас. Он был нужен нам, чтобы вернуть уверенность в себе.

Настоящий ли это Артем Довбик? Мне пришлось адаптироваться к новой лиге и более сильным защитникам.

У нас отличная связь с Дибалой, это прекрасно. Надеюсь, что смогу сыграть с ним еще много раз.

Различия между Де Росси и Юричем? Сегодня вечером можно было судить по результату. Очевидно, что мы все должны изменить наш менталитет и быть более сконцентрированными в каждой игре, оказывая давление на всех соперников на каждом участке поля", - приводит слова Довбика Planeta Roma.