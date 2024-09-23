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Стало известно, когда голкипер Наполи вернется к игре после травмы
Игрок прошел медицинское обследование
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Вратарь "Наполи" Алекс Мерет получил травму в матче против "Ювентуса".
"Футболист прошел медицинское обследование в больнице Пинета Гранде в понедельник. У Алекса обнаружили растяжение второй ступени длинной приводящей мышцы левого бедра", - говорится в заявлении "Наполи".
27-летний вратарь уже начал программу восстановления. Ожидается, что игрок пропустит минимум месяц.
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Источник:napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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